Tuğba Özay'dan bir erkeğe olay mesaj: Kadın var kadıncık var

Tuğba Özay'dan bir erkeğe olay mesaj: Kadın var kadıncık var

Instagram'da gerek yazdıklarıyla gerek paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken eski model Tuğba Özay, bu sefer de bir erkeğe mesaj gönderdi. Kullandığı sert üslupla hitap ettiği kişiyi yerin dibine sokan Tuğba Özay’ın bu satırları kim ya da kimler için kaleme aldığı henüz bilinmiyor. İşte Tuğba Özay'ın paylaştığı zehir zemberek sözler...

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Tuğba Özay'dan bir erkeğe olay mesaj: Kadın var kadıncık var

"Bak koçum benden sana bir tavsiye! İyi oku bunları! Bir kadının duygularıyla asla oynama! Namusuna, onuruna, şerefine dil uzatma! Bir kadının beyniyle dalga geçmeye sakın ha sakın kalkışma! Unutma ki her kadın zekidir! Hele bir de akıllısına da denk gelirsen yanarsın, dünyanın kaç bucak olduğunu öğretir sana! O boktan uzvuna güvenip de skor peşinde koşma! Kadın var kadıncık var!

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Tuğba Özay'dan bir erkeğe olay mesaj: Kadın var kadıncık var

Ferrariyle Anadol'u bir tutma yani! Foseptik çukuru arıyorsan eğer her yerde var ondan kafanı yorma ! Bak koçum! Aldatma dediğin şey var ya hani! Hani diyorlar ya erkektir aldatır! Ulan be gerizekalı erkek dediğin kiminle aldatır? Kadınla aldatır! E kadınla aldatırsa bu demek oluyor ki kadın da gayet rahattır! Ha sende totoşluk varsa o ayrı!

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Tuğba Özay'dan bir erkeğe olay mesaj: Kadın var kadıncık var

Diyorum ya kadın var kadıncık var! O kadıncıklar da emin ol senin gibi saftirikleri sulu getirir susuz götürür! Sen sanarsın ki ben ben skorumu yaptım! Bir kadının hayalleriyle, özlemleriyle sakın ha sakın oynama! Boş yere umut verme, vaatlerde bulunma! Hele hele bir kadına asla yalan söyleme! Kadın dediğin yaratık unutma ki doğurgandır!

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