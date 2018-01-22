Tuğba Özay Survivor'da hırsızlık yaptığını itiraf etti!

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına konuk olan Tuğba Özay, çok ilginç bir itirafta bulundu. Programda Survivor'daki günlerini anlatan Tuğba Özay, adada zor şartlar altında nasıl şarkı yazdığını şu sözlerle anlattı: Twitter

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"Bir gün adada sabaha karşı 5'te uyandım. Kumsalda bir kütük vardı ona oturdum. Düşünün uçsuz bucaksız bir okyanusun kıyısında oturuyorsunuz ve yanınızda hiç kimse yok. Bir an bir ilham geldi hem de müziğiyle beraber. Ancak akılda tutmak mümkün değil onca söz ve müziği... Twitter

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Hemen bir çare düşündüm. Etrafta gezinmeye başladım belki karalayacak bir şeyler bulurum diye. Sonrasında bize yardımcı olan Dominiklileri gördüm. Masada oturuyorlardı. Masanın da üzerinde kalem vardı. Onu çaktırmadan aldım... Twitter

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