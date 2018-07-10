Tuğba Melis Türk selfie'yi biraz fazla abarttı

Güzel oyuncu Tuğba Melis Türk, ailesiyle birlikte Bodrum'da tatiline devam ediyor. Önceki gün kardeşi Mustafa Kemal Türk ile bir beachte görüntülenen oyuncu, kardeşiyle denizin keyfini çıkardı. Kardeşiyle birlikte birbirinden farklı pozlar vererek bol bol selfi çeken Tuğba Melis Türk, görüntülendiğini farkedince muhabirlere de fena takıldı. Melis Türk, kendisini görüntüleyen muhabirlere “Erkek arkadaşım sandıysanız yanıldınız, kardeşim o” dedi.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk üzerine eğitimler almaya başlayan Tuğba Melis Türk dizi ve film oyuncusudur. Tuğba Melis Türk’ün boyu 1.76 cm, kilosu ise 57’dir. Saç rengi kumral gözleri ise mavi olan Tuğba Melis Türk ideal vücut ölçülerine sahiptir.

28 yaşında olan Tuğba Melis Türk dizi ve film oyunculuğunun yanı sıra modellikte yapmaktadır. 2013 yılında Beşiktaşlı futbolcu Ersan Gülüm ile nişanlanıp ayrılan Tuğba Melis Türk aynı yıl “Sana Bir Sır Vereceğim” adlı dizide tanıştığı Murat Han ile bir birliktelik yaşadı ve ayrıldı.