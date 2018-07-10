Tuğba Melis Türk selfie'yi biraz fazla abarttı

Oyuncu Tuğba Melis Türk önceki gün kardeşi Mustaga Kemal Türk ile Bodrum'da bir beachte selfie çekeren görüntülendi. Güzel oyuncu kendisini görüntüleyen muhabirlere “Erkek arkadaşım sandıysanız yanıldınız, kardeşim o” diye takıldı.

Tuğba Melis Türk selfie'yi biraz fazla abarttı

Güzel oyuncu Tuğba Melis Türk, ailesiyle birlikte Bodrum'da tatiline devam ediyor. Önceki gün kardeşi Mustafa Kemal Türk ile bir beachte görüntülenen oyuncu, kardeşiyle denizin keyfini çıkardı. Kardeşiyle birlikte birbirinden farklı pozlar vererek bol bol selfi çeken Tuğba Melis Türk, görüntülendiğini farkedince muhabirlere de fena takıldı. Melis Türk, kendisini görüntüleyen muhabirlere “Erkek arkadaşım sandıysanız yanıldınız, kardeşim o” dedi.

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Tuğba Melis Türk selfie'yi biraz fazla abarttı

TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?: Tuğba Melis Türk 7 Eylül 1990 yılında Bulgaristan’da dünyaya geldi. Aslen Bulgaristanlı olan ve Bulgaristan’dan ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşen Tuğba Melis Türk üniversite eğitimini Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde almıştır.

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Tuğba Melis Türk selfie'yi biraz fazla abarttı

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk üzerine eğitimler almaya başlayan Tuğba Melis Türk dizi ve film oyuncusudur. Tuğba Melis Türk’ün boyu 1.76 cm, kilosu ise 57’dir. Saç rengi kumral gözleri ise mavi olan Tuğba Melis Türk ideal vücut ölçülerine sahiptir.

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Tuğba Melis Türk selfie'yi biraz fazla abarttı

28 yaşında olan Tuğba Melis Türk dizi ve film oyunculuğunun yanı sıra modellikte yapmaktadır. 2013 yılında Beşiktaşlı futbolcu Ersan Gülüm ile nişanlanıp ayrılan Tuğba Melis Türk aynı yıl “Sana Bir Sır Vereceğim” adlı dizide tanıştığı Murat Han ile bir birliktelik yaşadı ve ayrıldı.

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