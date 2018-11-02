Tuğba Ekinci'den Sıla'yı döven Ahmet Kural'a destek!

Sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olan Sıla'ya ünlü isimlerden destek paylaşımları gelirken şarkıcı Tuğba Ekinci ilginç sözler sarf etti.

Tuğba Ekinci'den Sıla'yı döven Ahmet Kural'a destek!

Ünlü şarkıcı Sıla, sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Sosyal medyadan açıklama yapan Sıla, "Korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum" dedi. Ahmet Kural, ise Sıla'nın iddialarını kabul etmedi. Fiziki şiddet iddiasının ardından ünlü isimler Sıla'ya destek verdi. Şarkıcı Tuğba Ekinci ise herkesin aksine Ahmet Kural'ı destekleyen sözler sarf etti.

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Tuğba Ekinci'den Sıla'yı döven Ahmet Kural'a destek!

''BU ŞİKAYETİ YAKIŞTIRAMADIM'': Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından, "Küçük çocuk gibi sizin kadar güçlü bir bayana, ses sanatçısına bu şikayeti yakıştıramadım. Her ilişkide oluyor itip kakışmalar. Ahmet ailesine çok hayırlı evlat oldu. Mesleğini tehlikeye atmanın alemi yok. Gerektiğinde erkek gibisiniz. Ahmet benim eski dostum asla büyük hatalar yapacak biri değil. Ayrıca şiddet görmek istemeyen bayanlar şiddet görmez. Saygılar, sevgiler" yorumunu yaptı.

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Tuğba Ekinci'den Sıla'yı döven Ahmet Kural'a destek!

"KARŞILIKLI İTİŞME OLDU": Sıla Gençoğlu'nun savcılığa yaptığı suç duyurusu sonrası, Ahmet Kural, Kanal D Haber'e açıklamalarda bulundu. "Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm.'' diyen Kural, ''Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum. 28 Ekim günü Sıla ve ailem yemek yedik. Güle oynaya evimize geldik. Ayrıntıları savcıya vereceğim ifadede öğreneceğimiz üzere aramızda karşılıklı itişme oldu. Bu esnada sadece kolunu tutum. Onun dışında hiç bir iddiayı kabul etmiyorum. Bununla ilgili hukuki yollara başvuracağım. Çok üzgünüm, çok!" ifadelerini kullandı.

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Tuğba Ekinci'den Sıla'yı döven Ahmet Kural'a destek!

ŞİİRLİ PAYLAŞIM: Sıla Gençoğlu, Şair Ataol Behramoğlu'ndan “yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var “ alıntısı ile başladığı paylaşımına şu sözlerle devam etti: Merhaba, bazen cümleye başlamak çok zor olabiliyor. Galiba en doğrusu konuya direkt girmek. Hayatımdaki insanın fiziki şiddetine maruz kaldım. Bu, fiziki hasarı bir yana insanın kadın tarafını darmadağın eden bir olaymış. Hayatta geldiğiniz yer, başarılarınız ya da oluşturduğunuzun bir anda önemsiz kaldığı yıkıcı bir deneyimmiş. Bu ülkede bugüne kadar ne kadar şiddet mağduru kadın varsa, gözlerinin gözlerinize değdiği bir anmış. ,

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