Tuğba Ekinci, Sıla'yı döven Ahmet Kural'ı öve öve bitiremedi! Yoksa...

Ahmet Kural'ın sevgilisi şarkıcı Sıla'yı dövmesine magazin dünyasından tek destek Tuba Ekinci'den gelmişti. Tuba Ekinci yeni bir paylaşım yaparak Ahmet kural'ı öve öve bitiremedi...

Tuğba Ekinci, Sıla'yı döven Ahmet Kural'ı öve öve bitiremedi! Yoksa...

AHMET Kural'ın sevgilisi Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu dövmesine her kesimden tepki gelirken, dayakçı Kural'a tek ve tam destek şarkıcı Tuba Ekinci'den geliyor. Daha önce iki paylaşımında Sıla'yı suçlayan Tuğba Ekinci, son paylaşımında da Ahmet Kural'ın fotoğrafını koyup övgüler yağdırdı. Hal böyle olunca da sosyal medyada "Tuğba Ekinci fırsat buldu Ahmet Kural'a mı yürüyor" yorumları yapılmaya başlandı...

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Tuğba Ekinci, Sıla'yı döven Ahmet Kural'ı öve öve bitiremedi! Yoksa...

İlk paylaşımında "Her ilişkide itip kakışmalar oluyor. Bu şikayeti yakıştıramadım" diyen ve herkesin tepkisini çeken Tuğba Ekinci, instagram hesabından Ahmet Kural'ın fotoğrafını yayınlayıp Kural'a övgüler yağdırdı.

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Tuğba Ekinci, Sıla'yı döven Ahmet Kural'ı öve öve bitiremedi! Yoksa...

Meslektaşı Sıla'ya tepki gösteren 42 yaşındaki şarkıcı, "O seni sevmiyormuş, sen onu seviyormuşsun. O sana hep kinliymiş, sen ona hep aşıkmışsın. Oysa ki bir sürü aşk şarkısı yazıyor, sende bilemezdin aşktan anlamadığını. Kedinin fareyle oynadığı gibi seninle oynadı, hayranlarını üzdü. Üzülme mesleğinde her zaman en iyisi olacaksın. Senin ne kadar vicdanlı, iyi bir ailenin çocuğu oldugunu herkes biliyor. Mutlu bir anne ve babanın meyvesisin. İyi oyuncular aşkı dolu yaşar. Bir aşk filmi yazmanı, oynamanı temenni ederim. En büyük aşk kavuşulmayan aşklardır" ifadelerini kullandı.

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Tuğba Ekinci, Sıla'yı döven Ahmet Kural'ı öve öve bitiremedi! Yoksa...

Tuğba Ekinci, daha önceki paylaşımında Sıla Gençoğlu'nu eleştirerek, "Dayak yemek istemeyen kadın dayak yemez" diyerek Kural'a destek vermişti...

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