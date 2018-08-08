Tuba Ünsal eski eşlerini aradı sebebini öğrenince çok şaşıracaksınız!

Geçtiğimiz Haziran ayında Mirgün Cabas ile boşanan Tuba Ünsal Madame Figaro dergisine röportaj verdi. Ünsal, "Hayatınıza giren erkekleri hangi özellikleriniz etkilemiş olabilir?" sorusuna eski eşlerini arayıp bilgi aldıktan sonra şöyle yanıt verdi: "Net ve vicdanlı olmam, her ortama ayak uydurmam, eğlenceli halim, hiperaktif yapımdan etkilenmişler. Ama dağınık ve düzensizmişim. Bir de insanı çıldırtacak kadar dalgınmışım."