Tuba Ünsal eski eşlerini aradı sebebini öğrenince çok şaşıracaksınız!

Haziran ayında eski eşi Mirgün Cabas ile boşanan güzel oyuncu ve model Tuba Ünsal bir dergiye röportaj verdi. Ünsal, kendisine sorulan bir soruya yanıt verebilmek için eski eşlerini telefonla arayarak bilgi aldı. İşte Ünsal'a sorulan o soru...

Tuba Ünsal eski eşlerini aradı sebebini öğrenince çok şaşıracaksınız!

Geçtiğimiz Haziran ayında Mirgün Cabas ile boşanan Tuba Ünsal Madame Figaro dergisine röportaj verdi. Ünsal, "Hayatınıza giren erkekleri hangi özellikleriniz etkilemiş olabilir?" sorusuna eski eşlerini arayıp bilgi aldıktan sonra şöyle yanıt verdi: "Net ve vicdanlı olmam, her ortama ayak uydurmam, eğlenceli halim, hiperaktif yapımdan etkilenmişler. Ama dağınık ve düzensizmişim. Bir de insanı çıldırtacak kadar dalgınmışım."

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Tuba Ünsal eski eşlerini aradı sebebini öğrenince çok şaşıracaksınız!

'PARA DEĞİL AŞK': İlişkilerinde hiçbir zaman maddiyata önem vermediğini belirten Tuba Ünsal, "Hep hayallerimin peşinden gittim, kimseyi dinlememe özgürlüğüne sahip oldum. İsteseydim hayatımın aşkını araba modellerine bakarak seçer ve çalışmak zorunda kalmazdım" dedi.

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Tuba Ünsal eski eşlerini aradı sebebini öğrenince çok şaşıracaksınız!

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Tuba Ünsal eski eşlerini aradı sebebini öğrenince çok şaşıracaksınız!

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