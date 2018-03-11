Tuba Büyüküstün'ün ikizi ortaya çıktı görünce şoke olacaksınız

Türkiye'deki şöhretinin yanı sıra Ortadoğu'da da geniş hayran kitlesine sahip olan Tuba Büyüküstün, Suudi Arabistanlı bir kadının hayatını değiştirdi.

Türkiye'deki şöhretinin yanı sıra Ortadoğu'da da geniş hayran kitlesine sahip olan Tuba Büyüküstün, Suudi Arabistanlı bir kadının hayatını değiştirdi.



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Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla milyonların gönlünde taht kuran Büyüküstün'ün her anını takip eden Ortadoğulu hayranları sosyal medyada ortaya çıkan bir fotoğrafla şoke oldu.



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Ünlü oyuncuya ikizi kadar benzeyen Suudi Arabistanlı bir kadının fotoğrafları paylaşım rekoru kırdı.



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