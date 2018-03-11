Tuba Büyüküstün'ün ikizi ortaya çıktı görünce şoke olacaksınız

Türkiye'deki şöhretinin yanı sıra Ortadoğu'da da geniş hayran kitlesine sahip olan Tuba Büyüküstün, Suudi Arabistanlı bir kadının hayatını değiştirdi.

Tuba Büyüküstün'ün ikizi ortaya çıktı görünce şoke olacaksınız

Türkiye'deki şöhretinin yanı sıra Ortadoğu'da da geniş hayran kitlesine sahip olan Tuba Büyüküstün, Suudi Arabistanlı bir kadının hayatını değiştirdi.

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Tuba Büyüküstün'ün ikizi ortaya çıktı görünce şoke olacaksınız

Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla milyonların gönlünde taht kuran Büyüküstün'ün her anını takip eden Ortadoğulu hayranları sosyal medyada ortaya çıkan bir fotoğrafla şoke oldu.

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Tuba Büyüküstün'ün ikizi ortaya çıktı görünce şoke olacaksınız

Ünlü oyuncuya ikizi kadar benzeyen Suudi Arabistanlı bir kadının fotoğrafları paylaşım rekoru kırdı.

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Tuba Büyüküstün'ün ikizi ortaya çıktı görünce şoke olacaksınız

Sosyal medyada olay yaratan Suudi kadının ABD'de yaşayan genç yazar Noora Al Ogaili olduğu ortaya çıktı. Tuba Büyüküstün ile Çağatay Ulusoy gibi Türk oyuncuları sosyal medyada takip eden Noora'nın güzel oyuncuya hayranlığı öylesine büyüktü ki imajını da onun gibi şekillendirmeye karar verdi.

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