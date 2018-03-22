TSK'ya 8 yeni SİHA! Sınıfında dünyanın en iyisi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanteri, yeni silahlı insansız hava araçlarıyla güçlendi. Baykar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmak üzere 8 Silahlı Bayraktar Taktik Blok 2 (TB2) daha teslim etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanteri, yeni silahlı insansız hava araçlarıyla güçlendi. Baykar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmak üzere 8 Silahlı Bayraktar Taktik Blok 2 (TB2) daha teslim etti. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında güvenlik güçlerine etkin hava desteği sağlayan İHA ve SİHA'lara yenileri eklendi. Milli İHA ve SİHA sistemlerinin üretiminde öncü rol oynayan Baykar, özgün olarak geliştirilen yeni seri Silahlı Bayraktar TB2'lerin üretimi için yoğun mesai harcıyor. Twitter

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Geçen ekim ayında ilk kez 4 akıllı mühimmat taşıyabilen SİHA teslimatına imza atan Baykar, ROKETSAN tarafından geliştirilen mini akıllı mühimmatlar (MAM) MAM-L ve MAM-C'yi Bayraktar TB2 İHA'ya entegre etti. Baykar, geçen sürede yürüttüğü çalışmalarla 8 SİHA daha üretti. Yeni SİHA'lar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil edildi. Twitter

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SİHA'ların her birinin performans ve fonksiyonel test ve kabul uçuş kriterlerini başarıyla tamamlamasıyla kabul işlemleri gerçekleştirildi.

SİHA'ların Haziran 2018'de teslim edilmesi planlanırken, teslimatlar planlanandan önce yapıldı. Twitter

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