TSK'ya 8 yeni SİHA! Sınıfında dünyanın en iyisi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanteri, yeni silahlı insansız hava araçlarıyla güçlendi. Baykar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmak üzere 8 Silahlı Bayraktar Taktik Blok 2 (TB2) daha teslim etti.

TSK'ya 8 yeni SİHA! Sınıfında dünyanın en iyisi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanteri, yeni silahlı insansız hava araçlarıyla güçlendi. Baykar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmak üzere 8 Silahlı Bayraktar Taktik Blok 2 (TB2) daha teslim etti. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında güvenlik güçlerine etkin hava desteği sağlayan İHA ve SİHA'lara yenileri eklendi. Milli İHA ve SİHA sistemlerinin üretiminde öncü rol oynayan Baykar, özgün olarak geliştirilen yeni seri Silahlı Bayraktar TB2'lerin üretimi için yoğun mesai harcıyor.

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TSK'ya 8 yeni SİHA! Sınıfında dünyanın en iyisi

Geçen ekim ayında ilk kez 4 akıllı mühimmat taşıyabilen SİHA teslimatına imza atan Baykar, ROKETSAN tarafından geliştirilen mini akıllı mühimmatlar (MAM) MAM-L ve MAM-C'yi Bayraktar TB2 İHA'ya entegre etti. Baykar, geçen sürede yürüttüğü çalışmalarla 8 SİHA daha üretti. Yeni SİHA'lar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil edildi.

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TSK'ya 8 yeni SİHA! Sınıfında dünyanın en iyisi

SİHA'ların her birinin performans ve fonksiyonel test ve kabul uçuş kriterlerini başarıyla tamamlamasıyla kabul işlemleri gerçekleştirildi.
SİHA'ların Haziran 2018'de teslim edilmesi planlanırken, teslimatlar planlanandan önce yapıldı.

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TSK'ya 8 yeni SİHA! Sınıfında dünyanın en iyisi

Bu teslimatla envanterdeki silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 sayısı 46'ya çıktı. Araçların 34'ü TSK'da, 6'sı Emniyet Genel Müdürlüğünde, 6'sı Jandarma Genel Komutanlığında görev yapıyor. Envanterdeki silahlı atış yapma kabiliyetine sahip konfigürasyondaki Bayraktar TB2 sayısı da 23'e ulaştı. Türkiye, son yıllarda envantere katılan İHA ve SİHA'larla hava sahasını kontrol eden en etkin ülkelerden biri haline geldi.

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