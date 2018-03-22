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TSK'dan PKK'ya büyük darbe! Tam 50 PKK'lı...

TSK'dan PKK'ya büyük darbe! Tam 50 PKK'lı...

Irak'ın kuzeyine TSK tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 9 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50'ye yükseldi.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 10:36 - Güncelleme: 22-03-2018 10:36

Irak'ın kuzeyinde TSK tarafından düzenlenen operasyonda 9 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50'ye yükseldi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla sürüyor.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 50'YE ÇIKTI: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonda, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen saldırı hazırlığındaki 9 PKK'lı terörist, gerçekleştirilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Böylelikle 10 Mart'tan bu yana devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50'e yükseldi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • kuzeyturk 22 Mart 2018 11:04 Amerikanın çizdiği haritanın önemi yok. Önemli olan Misaki Milli Sınırları haritamız. Bu Fratkalkanı ile başladı Afrin bitti sıra sincar kandil sonra musul kerkük.

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