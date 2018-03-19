TSK'dan kara propagandaya fotoğraflı cevap

Türk Silahlı Kuvvetleri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Afrin kent merkezine, kente zarar verilmeden girildiğini fotoğraflarla ifade ederken, yine diğer ülkelerin Halep, Rakka, Doğu Guta ve Musul gibi kentlere girerken nasıl bir yıkım gerçekleştirdiklerini yine fotoğraflarla gözler önüne serdi.



