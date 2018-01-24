TSK vuruyor ÖSO ilerliyor Afrin'den yeni kareler

TSK vuruyor ÖSO ilerliyor Afrin'den yeni kareler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, kış şartlarının tüm zorluklarına rağmen özgürlük umuduyla mücadelesini sürdürüyor. TSK'nın hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününden itibaren canla başla çalışan ÖSO güçlerinin Afrin'deki terör hedeflerine yolculuğu görüntülendi.

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TSK vuruyor ÖSO ilerliyor Afrin'den yeni kareler

Sınır hattına ve belirli bir yere kadar araçlarla giden ÖSO güçleri, daha sonra zorlu kış şartlarında kendi imkanlarıyla ilerlemeye çalışıyor. Yoğun sis ve yer yer yağmur altında saatlerce yürüyen ÖSO askerleri, araçların kış şartları nedeniyle gidemediği noktalarda silah ve mühimmat gibi teçhizatları sırtlarında taşıyor. Neredeyse dizlerine kadar çamura batan ÖSO güçleri, ayakta durmanın neredeyse imkansız hale geldiği ortamlarda bile kararlılıkla yollarına devam ediyor. Cepheye ulaştıklarında nöbetlerine devam eden askerler, zaman zaman yapılan taciz ateşlerine de anında karşılık verip, hudut güvenliğine katkı sağlıyor.

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TSK vuruyor ÖSO ilerliyor Afrin'den yeni kareler

Tüm zorluklara rağmen yüzlerinde gülücük eksik olmayan askerlerin yüksek yaşam enerjisi de dikkati çekiyor. Yolculuk sırasında zaman zaman kaya diplerinde arkadaşları nöbet tutarken dinlenen askerlerin en büyük arzusu, Suriye'nin tamamına özgürlük ve rahatça yaşam hakkı sağlayabilmek.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...



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TSK vuruyor ÖSO ilerliyor Afrin'den yeni kareler

Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi Zeytin Dalı Harekatı'nda da görev alan ÖSO'nun 23. Tümen Komutanı Ebu Hamşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, harekatın tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

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