TSK Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK mevzilerini vurdu

TSK Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK mevzilerini vurdu

Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki hudut karakollarından Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK mevzileri vuruldu. Bu akşama kadar terörist mevzilerine 40 top atışı yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik operasyon hazırlığını sürdürürken Hatay’ın Hassa ilçesinin sınır karakollarından 10 top atışı yapıldı.

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TSK Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK mevzilerini vurdu

Gün buyunca Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerindeki karakollardan yapılan top atışları ise akşam saatlerine kadar 40’a kadar ulaştı. Özellikle askeri yığınak yapılan Hassa’nın Sugediği bölgesinden aralıklarla tanklarla yapılan atışlarla Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK mevzileri vuruldu. Terör örgütünün taciz atışlarına karşılık verildiği bildirildi.

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TSK Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK mevzilerini vurdu

RUS ASKERLERİ ÇEKİLİYOR: AA’nın Afrin içindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Kefer Cenne köyü yakınlarında konuşlu Rus askeri polisi bölgeden gruplar halinde ayrılıyor. Afrin’den çıkan onlarca Rus askeri polisi, Esad rejiminin kontrolündeki Nubul ve Zehra beldelerine ulaştı. Rus askeri polisinin bir kısmı halen Afrin’de bulunuyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Moskova’da dün Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüşmüştü. Görüşmede, bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci ele alınmıştı.

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TSK Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK mevzilerini vurdu

SINIRA KOMANDO SEVKIYATI: Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen 10 otobüs komando Hatay'a geldi. Komandolar, ilgili birliklere sevk edildi. Bu arada, Hatay'ın Afrin sınırı karşısındaki Türk karakollarının çevresine çok sayıda yeni mevzi oluşturuldu. Afrin'e yönelik top atışlarının sesleri Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki sınır mahallelerinde duyulurken, Afrin kırsalındaki bazı noktalardan dumanlar yükseldi. Hassa ilçesindeki Sugediği Mahallesi'nde vatandaşlarca evlere ve cami minaresine Türk bayrakları asıldı.

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