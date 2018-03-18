TSK Afrin'de hükümet binasına girdi! İşte ilk kareler...

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO bugün Afrin merkezde kontrolü sağladı. İlçe merkezindeki hükümet binasında da arama faaliyetleri yapıldı. Sözde kanton binasın da arandı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sabah 08.30'da kontrolün tamamen sağlandığı Afrin'de güvenlik güçleri bir yandan arama tarama faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da stratejik öneme sahip binalara girildi.
AA hükümet binasından fotoğraflar geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezini tümüyle ele geçirmesinin ardından, güvenlik çalışmalarını sürdürüyor. Halkın ÖSO mensuplarına çay ikram ettiği görüldü. Afrinliler, TSK ve ÖSO güçlerini evlerinin balkonundan selamladı.
Bu sabah terörden arındırılan ilçe merkezinde stratejik öneme sahip noktalarda güvenliği sağlayan birlikler, teröristlerin farklı noktalara yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmek için faaliyetlerini sürdürüyor. Sivillerin alandan uzaklaştırılmasının ardından TSK birlikleri, mayın dedektörlerinin yanı sıra eğitimli köpekleri kullanarak ilçenin ana arterleri ve bazı mahallelerde çalışmalarına devam ediyor.
Zırhlı iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalar sırasında tespit edilen el yapımı patlayıcılar, kontrollü olarak imha ediliyor. Güvenlik güçleri, teröristlerin işgal ettikleri binalara kaçarken çok sayıda patlayıcı tuzakladıklarını, çalışmaların bir süre devam edeceğini belirtti.
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