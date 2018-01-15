TSK Afrin'de bulunan PYD'yi bombaladı

Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütünün kontrolünde bulunan Suriye’nin Afrin kentinde bulunan PYD terör örgütüne ait mevziler Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 155’lik kundak motorlu fırtına obüsleri tarafından dün gece ateş altına alınmaya başlandı. Ceylanpınar ilçesinin Suriye’nin Rasulayn ilçesine sıfır noktasında olduğundan dolayı sınır hattında güvenlik üst seviyeye çıkartıldı. Güvenlik güçlerinin sınır hattı boyunca zırhlı araçlar ile devriye görevlerini icra etmeye başladı. İddiaya göre, sınır hattında bulunan tankların ve obüslerin namluları Rasulayn’a çevrilmiş durumda. Öte yandan, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Gaziantep'e ulaştı. Twitter

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Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütünün kontrolünde bulunan Suriye’nin Afrin kentinde bulunan PYD terör örgütüne ait mevziler Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 155’lik kundak motorlu fırtına obüsleri tarafından dün gece ateş altına alınmaya başlandı. Ceylanpınar ilçesinin Suriye’nin Rasulayn ilçesine sıfır noktasında olduğundan dolayı sınır hattında güvenlik üst seviyeye çıkartıldı. Güvenlik güçlerinin sınır hattı boyunca zırhlı araçlar ile devriye görevlerini icra etmeye başladı. İddiaya göre, sınır hattında bulunan tankların ve obüslerin namluları Rasulayn’a çevrilmiş durumda. Öte yandan, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Gaziantep'e ulaştı. Twitter

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Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütünün kontrolünde bulunan Suriye’nin Afrin kentinde bulunan PYD terör örgütüne ait mevziler Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 155’lik kundak motorlu fırtına obüsleri tarafından dün gece ateş altına alınmaya başlandı. Ceylanpınar ilçesinin Suriye’nin Rasulayn ilçesine sıfır noktasında olduğundan dolayı sınır hattında güvenlik üst seviyeye çıkartıldı. Güvenlik güçlerinin sınır hattı boyunca zırhlı araçlar ile devriye görevlerini icra etmeye başladı. İddiaya göre, sınır hattında bulunan tankların ve obüslerin namluları Rasulayn’a çevrilmiş durumda. Öte yandan, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Gaziantep'e ulaştı. Twitter

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