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Trump'ın adayından 'Rusya soruşturması' sözü

Trump'ın adayından 'Rusya soruşturması' sözü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Adalet Bakanlığına aday gösterdiği William Barr, Rusya soruşturmasının siyasi müdahale olmaksızın devamı konusunda senatörlere güvence verdi.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 21:35 - Güncelleme: 15-01-2019 21:35

ABD Başkanı Donald Trump'ın Adalet Bakanlığına aday gösterdiği William Barr, adaylığıyla ilgili Senatodaki oturumda "siyasi bir müdahale olmaksızın Rusya soruşturmasının devam etmesi konusunda" senatörlere güvence verdi.

ABD Senatosu Adalet Komitesinde yapılan oturuma katılan Barr, senatörlerin sorularını yanıtladı.

Barr, Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine siber saldırılarla müdahale ettiği iddialarının araştırıldığı ve Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü soruşturmanın devam edeceği yönünde söz verdi.

Mueller'ın yürüttüğü soruşturmanın herhangi bir siyasi baskıya maruz kalmadan sonuna kadar devam edip nihayete ermesi gerektiğini vurgulayan Barr, bakan olması durumunda bu süreci şeffaf şekilde takip edeceğini belirtti.

Daha önceki açıklamalarında Mueller'ın Rusya soruşturmasını eleştiren Barr'ın bu açıklamaları senatörler tarafından dikkatle takip edilirken Amerikan medyasında da geniş şekilde yer buldu.

Barr ayrıca önceki Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın kendisini Rusya soruşturmasından geri çekmesinin de "muhtemelen doğru bir karar" olduğuna inandığını dile getirdi.

Geçen yıl kaleme aldığı 19 sayfalık bilgi notunda Mueller soruşturmasını eleştiren Barr, soruşturmanın ciddi şekilde yanlış yönlendirildiğini savunmuştu.

Senatoda çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin oylarıyla bakanlığının onaylanması beklenen Barr, 1990'larda ABD Başkanı George H.W. Bush döneminde de Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.

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