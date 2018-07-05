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Trump'a şok! İzin çıktı

Trump'a şok! İzin çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta yapacağı İngiltere ziyareti sırasında 6 metre yüksekliğindeki 'Bebek Trump' balonunun parlamento üzerinde uçurulmasına izin verildi. Alınan karara göre 'Bebek Trump' balonu 13 Temmuz günü yerel saatle sabah 09:30'dan 11:30'a kadar havada süzülecek.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 17:19 - Güncelleme: 05-07-2018 17:29

Donald Trump'ı altı bezli, elinden düşürmediği cep telefonunu tutan, mızmız bir bebek şeklinde tarif eden 6 metrelik devasa 'Bebek Trump' balonuna 'barışçı protesto hakkı'na izin çıktı. 

Göreve yeni başladığı dönemde Twitter'da Trump'la söz düellosuna giren Londra'nın ilk Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han eyleme izin verdi.

Han'ın sözcüsü "Belediye Başkanı barışçı protesto hakkını destekliyor ve bunun birçok şekilde yapılabileceğini anlıyor" dedi.

Alınan karara göre 'Bebek Trump' balonu 13 temmuz günü yerel saatle sabah 09.30'dan 11.30'a kadar İngiltere Parlamentosu yakınlarında havada süzülecek.

 

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