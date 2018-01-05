Trump ve eşi Melania yatakları ayırdı

'Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden' adlı kitaptan yansıyanlara göre, Trump ve First Lady eşi Melania'nın evliliği hayli kafa karıştırıcı. Trump Tower'da ayrı yaşayan çift aynı binada günlerce birbirini görmüyor, Melania Trump çoğunlukla eşinin nerede olduğunu bilmiyordu. Trump'ın birçok özel jeti ve evi olduğunu aktaran kitabın yazarı Wolff'un verdiği bilgiler, medyada 'işlevsiz evlilik' başlıklarıyla manşete taşındı. Twitter

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ABD ve dünya, 'Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden' adlı kitabı bekliyor. Daha çıkmadan fırtına koparan ve ABD lideri Donald Trump'ın yayınlanmasını durdurmaya çalıştığı kitaptan yeni detaylar sızıyor. Gazeteci Michael Wolff'un imzasını taşıyan kitaba göre, Trump ve First Lady eşi Melania'nın evliliği hayli kafa karıştırıcı.Trump Tower'da ayrı yaşayan çiftin aynı binada birbirini görmeden günler geçirdiğini yazan Wolff, Melania Trump'ın çoğunlukla eşinin nerede olduğunu bilmediğini aktarıyor. Twitter

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Başkan Trump'ın birçok özel jeti ve evi olduğunu belirten yazar, "O ve Melania nadiren birlikte zaman geçirirdi" ifadesini kullanıyor. 8 Kasım 2016'daki tarihi seçimlerde ise First Lady Trump üzüntüden ağladı.Bir engellenmeyle karşılaşmazsa salı günü piyasaya çıkacak kitap, şimdiden büyük gürültü koparmış durumda. Beyaz Saray, eski başstratejist Steve Bannon'ın Trump'ın oğlunun Ruslarla görüşmesini 'haince' diye nitelemesine özellikle öfkeli. Başkan Trump, Twitter mesajında "Kovulduğu zaman yalnızca işini değil, aklını da yitirdi" diye yazdı. Twitter

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