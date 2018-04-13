Trump temizlikçisinden 'yasak aşk çocuğu' mu yaptı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın cinsel hayatıyla ilgili iddialara eski kapıcısı ve temizlikçisi de karıştı. New York'taki Trump Tower'ın eski kapıcısı Dino Sajudin'in, başkan seçilmesi öncesi, Trump'ın eski temizlikçisinden bir 'aşk çocuğu' olduğuna dair hikayesini, National Enquirer'a sattığı ortaya çıktı.

'KANITLAYAMADIK'... Trump yanlısı yayınlarıyla tanınan Enquirer'ın Genel Yayın Yönetmeni Dylan Howard, Trump'ın eski temizlikçisinin çocuğunun babası olduğu iddiasını kasten yayımlamadığı suçlamalarını reddetti. Howard ''İddiaları yayımlamadık, çünkü kanıtlayamadık'' dedi. Eski eşi Nikki Benfatto da Dino Sajudin'in patolojik bir yalancı olduğunu söyledi.

ÇALIŞANLARA GÖRE MAKSATLI... Fakat New Yorker dergisi ve AP haber ajansına konuşan Enquirer çalışanları, Trump'ın yaklaşık 30 yıl önce temizlikçisinden bir çocuğu olduğuna dair iddiaları soruşturması gereken muhabirlerin görevden alındığını belirtti. Bunun üzerine iddiaları araştıran New Yorker ile AP ''Biz de doğrulayamadık'' açıklamasını yaptı.

BAŞKASINA ANLATIRSE 1 MİLYON DOLAR TAZMİNAT... Ancak Trump'ın eski kapıcısı Dino Sajudin'in 2015 yılının sonunda yalan testini başarıyla geçmesinin ardından hikayesinin haklarını 30 bin dolar karşılığı sattığı sözleşmenin ilginç bir maddesi var. İzin almadan hikayesini başkasına anlatması halinde 1 milyon dolar tazminat ödemesi şart koşuluyor.

TEMİZLİK İŞÇİSİNDEN AŞK ÇOCUĞU... New Yorker ile AP'nin bu olayı haber yapmasının ardından Sajudin, sözleşmeyi doğrulayan bir açıklama yaptı. Buna göre Sajudin, Trump World Tower çalışanları ve sakinlerinden duyduklarına dayanarak Trump ile şirketine bağlı çalışan bir temizlikçisinin aşk çocuğu olduğunu, kendisinin bu sebepten sözkonusu kadınla ters düşmemesi için uyarıldığını anlatmış.

KADIN İLE EŞİ YALANLIYOR... AP'nin ulaştığı kadın ise Trump'la hiçbir ilişkisi olmadığını, iddiaların tümden yalan olduğunu söyledi. 'Ailenin babası' da iddiaların tümüyle yanlış ve saçma olduğunu dile getirdi.

DAHA ÖNCE DE PLAYBOY GÜZELİNE ÖDEME YAPIP YAYIMLAMAMIŞTI... Gelgelelim Enquirer, bu sözleşmeden 8 ay sonra, eski Playboy güzeli Karen McDougal'a Trump'la ilişkisi olduğu hikayesi için 150 bin dolar ödedi. Ve McDougal'ın iddiasını da hiçbir zaman yayımlamadı. Trump'ın seçim kampanyasına tam destek veren Enquirer, Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton'ın ise 'gizli seks manyağı bir biseksüel olduğu' ve 'kullandığı uyuşturucu kokteyllerinden sonra zar zor hayatta kaldığına' dair iddialara yer verdi.

AVUKAT COHEN'İN PARMAĞI... FBI'ın pazartesi günü bürosunu bastığı Trump'ın kişisel avukatı Michael Cohen, Enquirer ile iddiayı araştırdığı sırada Sajudin'in hikayesini görüştüğünü teyit etti.

PORNO YILDIZI STORMY VAKASI GÜNDEMDE... Cohen, ABD başkanlık seçiminden kısa süre önce de eski porno yıldızı Stormy Daniels'e Trump'la ilişki yaşadığı iddialarını kimseye anlatmaması için 130 bin dolar ödemişti.

"FAHİŞELERLE BİRLİKTE OLUP YATAĞA ÇİŞ İŞETTİ"... Başkan Trump'a bir darbe de eski FBI Direktörü Comey indirdi. Comey, 11 ay önce kendisini görevden alan Trump hakkında 'Daha Yüksek Bir Sadakat: Hakikat, Yalanlar ve Liderlik' isimli bir kitap yazdı. Eski FBI Başkanı'nın kitabında Amerikan kamuoyunun en çok ilgisini çeken bölüm, 'işeme kaseti' oldu. Eski FBI Direktörü, kitabında, Trump'ın eşi Melania'nın güvenini geri kazanmak için seks işçilerine 'çiş banyosu' yaptırdığı iddialarının soruşturulup yalanlamasına kafayı taktığını ileri sürdü.

OLAY YERİ: MOSKOVA'DAKİ RITZ CARLTON OTELİ... 20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturmasından bir hafta önce Trump'ın seks kasetlerinin Rusya'nın elinde olduğu ve Moskova'nın bunlar üzerinden Trump'a şantaj yaptığı iddiaları medyaya sızdırıldı. İddialara göre 2013'te Kainat Güzeli Yarışması için Moskova'yı ziyaret ettiğinde Ritz Carlton Oteli'nde kalan Trump, seks işçileriyle beraber olmakla kalmayıp onlardan selefi Barack Obama ile eşi Michelle'in kaldığı odadaki yatağa işemelerini istemişti.

Comey'in kitabındaki iddialara göre, Trump'ın ilk 4 görüşmelerinde hakkındaki dosya ile ilgili tek derdi 'işeme kaseti' oldu. İlk kez Trump ile başkanlık koltuğuna oturması öncesi istihbarat brifinginde tanışan ve kendisine Steele dosyası hakkında bilgi veren Comey, Trump'ın tek bir ayrıntıya odaklandığını aktardı: 'Çiş banyosu yaptırdığı seks işçilerinin birinden Obamaların kaldığı odadaki yatağa işemesini istediği' iddiası.

GÜZEL EŞİME ISTIRAP VERİYOR... Buna göre iddiaları kesin dille reddeden Trump ''Ben fahişelerin hizmetine ihtiyacı olan bir adama benziyor muyum'' diye sordu. 30 Mart'taki telefon görüşmesi için Comey şunları yazdı: ''4. kez çiş banyosu iddiasının doğru olmadığını savunup 'Beni o…..larla hayal edebiliyor musun' dedi. Sempatimi kazanmak için bu meselenin güzel eşine ıstırap verdiğini söyledi. Yine üzerinden bu 'gölgenin kaldırılmasını' talep etti.''