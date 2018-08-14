Trump skandal Türkiye'ye kararına imzayı attı

ABD Başkanı Donald Trump 2019 yılı savunma harcamaları tasarısını imzaladı. Türkiye'yi yakından ilgilendiren tasarı F35 teslimatının geçici olarak durdurulmasını öngörüyor. Bu arada Pentagon, Türkiye ile ilgili rapor Kongre'ye sunuluncaya kadar ABD'deki eğitimlerinin devam edeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2019 yılı savunma harcamaları tasarısını dün akşam saatlerinde imzaladı. Trump'ın imzaladığı tasarının içinde F-35'lerin teslimatını engelleyen bir madde de yer alıyor.

Beyaz Saray yönetimi, Türkiye'ye F-35 teslimatının engellenmesine gerekçe olarak Papaz Andrew Brunson da olmak üzere bazı Amerikan vatandaşlarının Türkiye'de tutuklu olması ve Rusya'dan S400 hava savunma sisteminin alınması gösteriliyor. ABD tarafının S400 gerekçesi, sistemin NATO sistemiyle uyumlu olmaması ve F35 projesi detaylarının Rusların eline geçmesi ihtimali.

MATTİS TASARIYA KARŞI ÇIKTI Savunma Bakanı James Mattis de ortak metin kabul edilmeden önce Kongre'ye bir mektup yazmış, tasarıyı geçirmemelerini istemişti. Gerekçesi Türkiye'nin projeden tamamen çıkarılmasının tedarik zincirinde kırılma yaratacağı endişesiydi. Ve tabii ki bir diğer endişe de stratejik bir savunma ortağı ve NATO müttefiki Türkiye'yle ilişkilerin geri dönülemez bir noktaya gitmesi.

TÜRK PİLOTLARIN DURUMU Bu arada Pentagon, F-35'lerle ilgili Trump'ın aldığı karar sonrası "F-35 uçaklarının Türk pilot ve teknik bakım ekibinin Arizona'daki eğitim çalışmaları, Savunma Bakanı yasada istenen raporu Kongre'ye sununcaya kadar devam edecek" açıklamasını yaptı.

  • Dünya 14 Ağustos 2018 09:45
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