Trump şemsiyesini yine paylaşmadı! Centilmenlikte yine sınıfta kaldı

Davranış ve söylemleriyle tepkilerin odağı olan ABD Başkanı Donald Trump yine şemsiye kriziyle ülke gündeminde.

Beyaz Saray çıkışı eşi Melanie ile basın mensuplarının yanına giderek kısa bir açıklama yapan ABD Başkanı Trump konuşması sonrası eşini yağan yağmura rağmen şemsiyesiz bıraktı.

BUNU İLK KEZ YAPMIYOR Donald Trump geçtiğimiz aylarda sahibi olduğu Florida’daki Mar-a-Lago golf kulübü dönüşünde uçağa binerken, eşi Melania ve oğlu Barron açıkta olmasına rağmen yağmurlu havada şemsiyeyi kendine tutmuş ve eleştiri yağmuruna tutulmuştu.