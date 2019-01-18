Trump hükümeti kapattı ülkeden çıkamıyor daha önce de yemek sorunu yaşamıştı

AMERİKAN Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Meksika duvarına ödenek çıkmayınca hükümeti kapatmıştı. Ancak bu durum Trump'ı olumsuz etkiledi. Önceki gün misafirlerine yemek veremeyen Trump, şimdi de Davos seyahatini iptal etti.

Trump hükümeti kapattı ülkeden çıkamıyor daha önce de yemek sorunu yaşamıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsviçre'nin Davos kentinde yapılacak Dünya Ekonomik Forumu'na katılması beklenen Amerikan heyetinin seyahatini "hükümetin kapalı olması" gerekçesiyle iptal ettiği bildirildi.

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Trump hükümeti kapattı ülkeden çıkamıyor daha önce de yemek sorunu yaşamıştı

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Sanders açıklamasında, Trump'ın federal hükümetin kapalı olması nedeniyle Davos'a gidecek ABD heyetinin seyahatini iptal ettiğini duyurdu. ABD Başkanı Trump, geçen hafta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Davos'taki foruma katılmayacağını belirtmişti.

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Trump hükümeti kapattı ülkeden çıkamıyor daha önce de yemek sorunu yaşamıştı

Trump, "Demokratların, sınır güvenliği ve ulusumuzun güvenliğinin önemine dair uzlaşmazlıklarından dolayı Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre Davos'a yapacağım seyahati saygıyla iptal ediyorum. Dünya Ekonomik Forumu'na en içten dilek ve özürlerimle." paylaşımında bulunmuştu.

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Trump hükümeti kapattı ülkeden çıkamıyor daha önce de yemek sorunu yaşamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray çalışanları ücretiz izne çıkarılanca misafirlerine yemek ikram edememişti.

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