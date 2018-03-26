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Trump, 60 Rus diplomatı kovdu! Konsolosluğu kapatıyor...

Trump, 60 Rus diplomatı kovdu! Konsolosluğu kapatıyor...

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'de eski Rus casusun zehirlenmesiyle başlayan krizi daha da büyütecek bir adım attı... 60 Rus diplomat için sınır dışı kararı veren Trump, Rusya'nın Seattle Konsolosluğu için de kapatma kararı aldı...

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 16:14 - Güncelleme: 26-03-2018 16:14

İngiltere ile Rusya arasındaki "ajan krizi"nde tavrını İngiltere'den yana koyan ABD'den krizi çok daha büyütecek bir adım geldi. ABD Başkanı Donald Trump, son dakika kararıyla 60 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi emrini verdi. ABD, Rusya'nın Seattle Konsolosluğu'nu da kapatacağını duyurdu. 

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere, Almanya ve Fransa liderleriyle birlikte eski Rus casusu Sergei Skripal'in Londra'da zehirlenmesi nedeniyle Rusya'yı suçlayan bildiriye imza atmıştı.

Bugün Almanya ve Fransa, İngiltere'ye destek için 4'er Rus diplomatı sınırdışı kararı almıştı. 

Rus diplomatları sınırdışı eden ülkeler kervanına Letonya, Litvanya, Polonya ve Estonya da katılmıştı...

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