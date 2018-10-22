TRT'de başladı Star TV'de tutmadı Acun Ilıcalı o diziyi transfer etti

TRT'de başlayıp Star TV'ye transfer olan Adını Sen Koy dizisi bu kanalda reytingde dikiş tutturamayınca final yapmıştı. Şimdi diziye Acun Ilıcalı kapı açtı.

Star TV ekranlarında final yapan Adını Sen Koy dizisinin yeni kanalı TV8 oldu. Star TV'de yayınlanan günlük dizi Adını Sen Koy, geçtiğimiz hafta ekrana gelen 390. bölümüyle final yapmıştı. Geçen sezon aldığı yüksek reytinglerle dikkat çeken dizi, bu yıl ise aynı başarıyı sağlayamamıştı. Ekran macerasına TRT 1'de başladıktan sonra Star TV'ye transfer olan Adını Sen Koy'un yeni kanalı belli oldu. Twitter

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Başrollerinde; Cenk Torun, Özlem Deniz Durmaz, Tuğçe Ersoy Gökberk Demirci, Mert Öcal ve Dünya Aydoğdu'nun rol aldığı dizi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'e transfer oldu. Instagram hesabından bir açıklama yapan dizinin başrol oyuncusu Cenk Torun, "En kısa zamanda yeni kanalımız TV8'de yeni saatimizde buluşmak üzere" dedi. Karamel Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Adını Sen Koy, yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında olacak.



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Acun Ilıcalı daha önce de, geçen sezon Star'da yayınlanan Jet Sosyete dizisini transfer etmişti.



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