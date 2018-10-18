TRT 1'in yeni dizisi Vuslat'a bomba bir oyuncu daha katıldı!

Ece Beyter'in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğuna Murat Onbul'un oturduğu TRT 1'de ekrana gelmeye hazırlanan 'Vuslat' dizisi için geçtiğimiz hafta yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu ile el sıkışılmıştı. Dizinin kadın oyuncusu henüz belli olmazken, bir oyuncunun daha projeye dahil edildiği öğrenildi.
VUSLAT DİZİSİNİN FIRAT'I BARAN BÖLÜKBAŞI: Dizinin kadrosuna son olarak genç kuşağın dikkat çeken yıldızlarından Baran Bölükbaşı katıldı. Bölükbaşı, hikâyesi İbn Arabi’nin 'Alimler Satranç'ı oyununun üzerine kurulan dizide Vuslat'ın kardeşi Fırat karakterine hayat verecek.
Vuslat dizisinin başrollerinden birisi ise yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu olacak. Doğulu hikayede dev bir holdingin patronu Mahir'i canlandıracak ve ailesinin geçimi için savaş veren Vuslat ile büyük bir aşk yaşayacak.
Titiz bir cast çalışmasının yapıldığı dizinin ekibinde yer alan oyuncular arasında 'Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterlerinden Cerrahpaşalı Halit rolüyle ünlenen Özcan Varaylı da var. Varaylı 'Vuslat' projesinde Çakal Necmi rolüyle seyirci karşısına çıkacak.
Merakla beklenen dizinin 2019'da ekrana gelmesi planlanıyor.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER