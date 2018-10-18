TRT 1'in yeni dizisi Vuslat'a bomba bir oyuncu daha katıldı!

TRT 1 ekranlarının merakla beklenen dizisi Vuslat'a yakışıklı oyuncu Kadir Doğulunun ardından Baran Bölükbaşının da dahil edildiği öğrenildi. Bölükbaşı dizide Vuslat'ın kardeşi Fırat'ı canlandıracak.

TRT 1'in yeni dizisi Vuslat'a bomba bir oyuncu daha katıldı!

Ece Beyter'in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğuna Murat Onbul'un oturduğu TRT 1'de ekrana gelmeye hazırlanan 'Vuslat' dizisi için geçtiğimiz hafta yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu ile el sıkışılmıştı. Dizinin kadın oyuncusu henüz belli olmazken, bir oyuncunun daha projeye dahil edildiği öğrenildi.

17
TRT 1'in yeni dizisi Vuslat'a bomba bir oyuncu daha katıldı!

VUSLAT DİZİSİNİN FIRAT'I BARAN BÖLÜKBAŞI: Dizinin kadrosuna son olarak genç kuşağın dikkat çeken yıldızlarından Baran Bölükbaşı katıldı. Bölükbaşı, hikâyesi İbn Arabi’nin 'Alimler Satranç'ı oyununun üzerine kurulan dizide Vuslat'ın kardeşi Fırat karakterine hayat verecek.

27
TRT 1'in yeni dizisi Vuslat'a bomba bir oyuncu daha katıldı!

Vuslat dizisinin başrollerinden birisi ise yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu olacak. Doğulu hikayede dev bir holdingin patronu Mahir'i canlandıracak ve ailesinin geçimi için savaş veren Vuslat ile büyük bir aşk yaşayacak.

37
TRT 1'in yeni dizisi Vuslat'a bomba bir oyuncu daha katıldı!

Titiz bir cast çalışmasının yapıldığı dizinin ekibinde yer alan oyuncular arasında 'Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterlerinden Cerrahpaşalı Halit rolüyle ünlenen Özcan Varaylı da var. Varaylı 'Vuslat' projesinde Çakal Necmi rolüyle seyirci karşısına çıkacak.
Merakla beklenen dizinin 2019'da ekrana gelmesi planlanıyor.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro