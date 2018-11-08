TRT 1'de Diriliş Ertuğrul bomba gibi başladı reytinglerde yıktı geçti

7 Kasım Çarşamba gününün reyting sonuçları heyecanla beklenirken zirveye oturan isim belli oldu. Dün akşam büyük merakla beklenen Diriliş Ertuğrul dizisi 5. sezon ilk bölümüyle izleyicisiyle kavuştu. Reyting sonuçlarda zirveye oturan dizi, en büyük rakibi Sen Anlat Karadeniz'i sollamayı başardı.