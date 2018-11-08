TRT 1'de Diriliş Ertuğrul bomba gibi başladı reytinglerde yıktı geçti

Sezon finali yapan dizilerin hepsi yeni sezona başlarken Diriliş Ertuğrul sessiz kalmıştı. En sonunda 7 Kasım Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşan dizi, yeni sezon ilk bölümüyle reytinglerde zirveye oturmayı başardı.

TRT 1'de Diriliş Ertuğrul bomba gibi başladı reytinglerde yıktı geçti

7 Kasım Çarşamba gününün reyting sonuçları heyecanla beklenirken zirveye oturan isim belli oldu. Dün akşam büyük merakla beklenen Diriliş Ertuğrul dizisi 5. sezon ilk bölümüyle izleyicisiyle kavuştu. Reyting sonuçlarda zirveye oturan dizi, en büyük rakibi Sen Anlat Karadeniz'i sollamayı başardı.

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TRT 1'de Diriliş Ertuğrul bomba gibi başladı reytinglerde yıktı geçti

Total reyting sonuçlarında 7 Kasım tarihinde; TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Sen Anlat Karadeniz" ve 3. sırada ise "Diriliş Ertuğrul"un özeti yer aldı.

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TRT 1'de Diriliş Ertuğrul bomba gibi başladı reytinglerde yıktı geçti

AB reyting sonuçlarında da 1.'lik "Diriliş Ertuğrul"un olurken, 2.'lik "Diriliş Ertuğrul"un özetinin, 3.'lük ise "Fatih Portakal'la FOX Ana Haber"in oldu.

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TRT 1'de Diriliş Ertuğrul bomba gibi başladı reytinglerde yıktı geçti

Sen Anlat Karadeniz AB sıralamasında 4. sırada yer alırken 6,69 rating aldı.

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