TRT 1 o diziye final mi yaptıracak başka bir kanaldaki dizi yüzünden!

Daha önce yeni gelen dizilerin hemen bitirildiğine çok defa şahit oldu. Türkiye'deki televizyon izleyicisi yeni gelen dizilere sabır kotasını çok az tanıyor ve eğer severse tam seviyor, sevmezse ipe götürüyor. Bu her kanal için geçerli. TRT 1, her dizisine sahip çıkması ile biliniyor malumunuz, izlenmeyen dizilerine bile uzun bir süre şans tanıyor.
Son zamanlarda çok fazla biten dizi haberi alıyoruz. Ya aniden yayından kaldırılıyor ya da ani final kararı alıp apar topar bitiriyor. Bu kez kurban çok izlenen bir dizi olabilir. Sözleşmesi hayli kafaları karıştırıyor çünkü.
Peki TRT 1'in sezon sonunda bitirme ihtimali dahilinde bulunan o dizi hangisi?
BİTER Mİ? Ocakta Başlayan Mehmetçik Kutul Amare ise kısa sürecek çünkü bölüm sayısı çok az olacak. Ancak çok iyi reyting alan Kutül Amarenin uzatılması planlanıyor. ama kısa bir süre önce yaşanan bir aksaklık kafaları karıştırmıştı.
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