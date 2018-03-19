TRT 1 o diziye final mi yaptıracak başka bir kanaldaki dizi yüzünden!

İddialı dizileri ile tanınan TRT 1, bu yıl sonu reytinglerde üst sıralarda yer alan bir dizisini bitirebilir. Daha önce bölümlerinde aksaklıkta olan ve sözleşmesi kafaları karıştıran o dizi hangisi?

Daha önce yeni gelen dizilerin hemen bitirildiğine çok defa şahit oldu. Türkiye'deki televizyon izleyicisi yeni gelen dizilere sabır kotasını çok az tanıyor ve eğer severse tam seviyor, sevmezse ipe götürüyor. Bu her kanal için geçerli. TRT 1, her dizisine sahip çıkması ile biliniyor malumunuz, izlenmeyen dizilerine bile uzun bir süre şans tanıyor. Twitter

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Son zamanlarda çok fazla biten dizi haberi alıyoruz. Ya aniden yayından kaldırılıyor ya da ani final kararı alıp apar topar bitiriyor. Bu kez kurban çok izlenen bir dizi olabilir. Sözleşmesi hayli kafaları karıştırıyor çünkü. Twitter

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Peki TRT 1'in sezon sonunda bitirme ihtimali dahilinde bulunan o dizi hangisi? Twitter

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