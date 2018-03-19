TRT 1 o diziye final mi yaptıracak başka bir kanaldaki dizi yüzünden!

İddialı dizileri ile tanınan TRT 1, bu yıl sonu reytinglerde üst sıralarda yer alan bir dizisini bitirebilir. Daha önce bölümlerinde aksaklıkta olan ve sözleşmesi kafaları karıştıran o dizi hangisi?

TRT 1 o diziye final mi yaptıracak başka bir kanaldaki dizi yüzünden!

Daha önce yeni gelen dizilerin hemen bitirildiğine çok defa şahit oldu. Türkiye'deki televizyon izleyicisi yeni gelen dizilere sabır kotasını çok az tanıyor ve eğer severse tam seviyor, sevmezse ipe götürüyor. Bu her kanal için geçerli. TRT 1, her dizisine sahip çıkması ile biliniyor malumunuz, izlenmeyen dizilerine bile uzun bir süre şans tanıyor.

18
TRT 1 o diziye final mi yaptıracak başka bir kanaldaki dizi yüzünden!

Son zamanlarda çok fazla biten dizi haberi alıyoruz. Ya aniden yayından kaldırılıyor ya da ani final kararı alıp apar topar bitiriyor. Bu kez kurban çok izlenen bir dizi olabilir. Sözleşmesi hayli kafaları karıştırıyor çünkü.

28
TRT 1 o diziye final mi yaptıracak başka bir kanaldaki dizi yüzünden!

Peki TRT 1'in sezon sonunda bitirme ihtimali dahilinde bulunan o dizi hangisi?

38
TRT 1 o diziye final mi yaptıracak başka bir kanaldaki dizi yüzünden!

BİTER Mİ? Ocakta Başlayan Mehmetçik Kutul Amare ise kısa sürecek çünkü bölüm sayısı çok az olacak. Ancak çok iyi reyting alan Kutül Amarenin uzatılması planlanıyor. ama kısa bir süre önce yaşanan bir aksaklık kafaları karıştırmıştı.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro