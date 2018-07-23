TRT 1 Elimi Bırakma'ya izleyiciden tam puan! Dizinin konusu ve oyuncuları

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Elimi Bırakma, ilk bölümünden itibaren izleyiciden tam puan aldı.

TRT 1 Elimi Bırakma'ya izleyiciden tam puan! Dizinin konusu ve oyuncuları

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Elimi Bırakma dizisinin, yeni fenomenlerden biri olması bekleniyor. Başrollerinde Alp Navruz ve Alina Boz'un yer aldığı Elimi Bırakma, bir aile hikayesini anlatacak.

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TRT 1 Elimi Bırakma'ya izleyiciden tam puan! Dizinin konusu ve oyuncuları

ELİMİ BIRAKMA DİZİSİNİN KONUSU; Elimi Bırakma ilk Bölümde; Amerika’da aşçılık okuyan Azra, babasının doğum günü için yurda geri döner. Gelmesiyle birlikte bir gecede yıkılan dünyasına karşı kardeşi Mert’le bilinmez diyarlara yelken açar. Çelen grubunun varisi olan Cenk, Amerika’daki okuduğu okuldan atıldığının haberiyle gelir. Cenk ailesini ve özellikle Feride Hanımı şaşkınlığa uğratır. Cenk’in asi tavırları durumu daha da zorlaştırır. Cenk’in bu durumu Çelen ailesini büyük sürprizlere gebe bırakır.

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TRT 1 Elimi Bırakma'ya izleyiciden tam puan! Dizinin konusu ve oyuncuları

Feride Hanım, fakirlere yoksullara yardım eder, ailesi için her şeyi yapar ve oğlunun yarattığı boşluğu bu şekilde doldurmaya çalışır. Hayatını hep başkalarına adamakta, torunlarını her şeyin üstüne koymaktadır. Ama buna rağmen verdiği emekleri boşa gittiğini ailesini tanıyamadığını görmektedir. Feride Hanım şimdi de son sınavını ailesi ile verecektir. Azra ve Cenk'in hayatları küçük bir tesadüfle kesişir ancak bu tesadüf hayatlarını birbirine bağlayacak olan ilk kıvılcım olacaktır.

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TRT 1 Elimi Bırakma'ya izleyiciden tam puan! Dizinin konusu ve oyuncuları

Yapımcılığını Üs Yapım’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Celen otururken, senaryosunu ise Nilüfer Aydın ve Volkan Yazıcı kaleme aldı. Senaryosu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizide Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ, Ertuğrul Postoğlu, Ebru Aykaç, Batuhan Ekşi gibi başarılı isimler rol alıyor. Elimi Bırakma, Her Pazar akşamı saat 20.00’de, TRT 1'de.

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