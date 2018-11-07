TRT 1 Diriliş Ertuğrul Umur Bey kimdir? Umurbeyoğulları Beyliği'nin tarihteki önemi ve yeri

TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul yeni sezona bomba transferlerle başladı. Diziye dahil olan Umur Bey karakteri ise merak konusu oldu. Peki kimdir bu Umur Bey, gerçek ismi ne, Ertuğrul Bey ile düşman mı oluyor, hangi dizilerde oynadı evli mi?

Diriliş Ertuğrul'un heyecanla beklenen beşinci sezonu başlıyor. 122'nci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak diziye pek çok yeni isim katılıyor. Bu isimlerden biri de 'Umur Bey' karakterine hayat verecek olan Ünal Silver. Bu nedenle Ünal Silver'in kim olduğunu merak eden vatandaşlar konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Diriliş Ertuğrul'un Umur Bey'i Ünal Silver kimdir?

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Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonunda Ünal Silver da dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Bu gelişmenin ardından Ünal Silver'in kim olduğu, kariyeri ve özel yaşamı merak konusu oldu. İşte, Diriliş Ertuğrul'un Umur Bey'i Ünal Silver hakkında merak edilen detaylar...



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UMUR BEY KİMDİR? Umur Bey ya da tam sanıyla Aydınoğlu Gazi Umur Bey, Aydınoğulları Beyliği’nin ikinci ve en ünlü beyidir. Denizci olarak büyük şöhret kazanmış bir Türk askeri ve devlet adamıdır. Şair Enverî tarafından "Düstûr-Nâme” adlı eserde hayatı destanlaştırılmış bir şekilde anlatılır. Twitter

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