TRT 1 Diriliş Ertuğrul Umur Bey kimdir? Umurbeyoğulları Beyliği'nin tarihteki önemi ve yeri

Diriliş Ertuğrul'un heyecanla beklenen beşinci sezonu başlıyor. 122'nci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak diziye pek çok yeni isim katılıyor. Bu isimlerden biri de 'Umur Bey' karakterine hayat verecek olan Ünal Silver. Bu nedenle Ünal Silver'in kim olduğunu merak eden vatandaşlar konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Diriliş Ertuğrul'un Umur Bey'i Ünal Silver kimdir?
Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonunda Ünal Silver da dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Bu gelişmenin ardından Ünal Silver'in kim olduğu, kariyeri ve özel yaşamı merak konusu oldu. İşte, Diriliş Ertuğrul'un Umur Bey'i Ünal Silver hakkında merak edilen detaylar...
UMUR BEY KİMDİR? Umur Bey ya da tam sanıyla Aydınoğlu Gazi Umur Bey, Aydınoğulları Beyliği’nin ikinci ve en ünlü beyidir. Denizci olarak büyük şöhret kazanmış bir Türk askeri ve devlet adamıdır. Şair Enverî tarafından "Düstûr-Nâme” adlı eserde hayatı destanlaştırılmış bir şekilde anlatılır.
1309 yılında Leşkeri-eli’nde (Aydınoğlu topraklarında) dünyaya geldi. Aydınoğulları Beyliği’nin kurucusu Aydınoğlu Mehmet Bey’in beş oğlundan ikincisidir. İsmi “' işler, yükümlülükler, görevler“ anlamına gelir. İslami lakabı; “Dinin güzelliği” anlamına gelen “Bahaüddün”’dir. Genç yaşta İzmir valiliğine atandı ve babasının Ayasuluk’ta (bugünkü Selçuk) kurduğu donanma ile korsanlık yaparak ün kazandı[1]. Sakız Adası, Bozcaada, Eğriboz, Mora Yarımadası ile Rumeli sahillerine akınlar düzenledi. Babasının ölümünden sonra diğer kardeşlerinin de onayıyla 1334 yılında beyliğin başına geçti. Saltanatı, 1348’de ölümüne dek 14 yıl sürdü. Beylik, onun idaresi altında en parlak günlerini yaşadı.
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