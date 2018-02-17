Transparan kıyafetiyle geceye damga vurdu

Başarılarıyla dikkat çeken erkekler ile yılın kadınının seçildiği ‘Men of the Year 2017’ gecesi şıklık yarışına sahne oldu. Bizim hikaye dizisinden de aşina olduğumuz güzel oyuncu Nesrin Cavadzade kırmızı halıya transparan detaylı elbisesiyle damga vurdu. Katıldığı her törende giydiği birbirinden iddialı ve şık kıyafetleriyle dikkat çeken Nesrin Cavadzade, Raisa & Vanessa imzalı elbisesiyle yine rüzgar gibi esti.
Nesrin Cavadzade ‘Ucuz Heyecanlar’ adlı tiyatro oyununun tanıtım filminde direk (pole) dansı yaptığı kısmı sosyal medya hesabından paylaşmış, seksi dansına beğeni ve yorum yağmıştı. 34 yaşındaki Nesrin Cavadzade (30 Temmuz 1982, Bakü), Azerbaycan asıllı Türk dizi ve sinema oyuncusu. Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 11 yaşında geldi. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk üzerine eğitim aldı.
Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın ünlü Aşk Üçlemesinin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı.
Bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerina layık görüldü. Bu başarının ardından yine yönetmenliğini Cemal Şan'ın yaptığı "Acı" filminde rol aldı ve sergilediği performansla eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.
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