Transparan kıyafetiyle geceye damga vurdu

Başarılarıyla dikkat çeken erkekler ile yılın kadınının seçildiği ‘Men of the Year 2017’ gecesi şıklık yarışına sahne oldu. Bizim hikaye dizisinden de aşina olduğumuz güzel oyuncu Nesrin Cavadzade kırmızı halıya transparan detaylı elbisesiyle damga vurdu. Katıldığı her törende giydiği birbirinden iddialı ve şık kıyafetleriyle dikkat çeken Nesrin Cavadzade, Raisa & Vanessa imzalı elbisesiyle yine rüzgar gibi esti.