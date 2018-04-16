Trafikte yeni dönem: Tüm araçlara takılacak!

Akıllı takip sistemiyle sürücü davranışları araçtan incelenecek. Araç mesafesi, trafik ışığı ihlali, aşırı hız, hatalı sollama gibi durumlarda sistem uyarı verecek.

Trafikte yeni dönem: Tüm araçlara takılacak!

Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'de sürücü davranışlarından kaynaklı trafik kazaları ve trafikte kilitlenmeye neden olan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla akıllı takip sistemlerini devreye almaya hazırlanıyor. Yazılımı yerli ve milli olan akıllı takip sistemiyle sürücü davranışları araç içinden incelenecek.

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Trafikte yeni dönem: Tüm araçlara takılacak!

Şoförü araç mesafesi, trafik ışığı ihlali, aşırı hız, hatalı sollama gibi durumlarda hem uyaracak olan sistem aynı zamanda denetimi de sağlayacak. Sürücü davranışlarında hatalı durumlar kayıt altına alınırken elde edilen veriler özel bir veri merkezinde toplanarak anında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek. Olası bir trafik kazasında, kazaya neden olan durumlar da anında tespit edilecek.

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Trafikte yeni dönem: Tüm araçlara takılacak!

Öncelikle toplu taşıma ve ticari araçlarda uygulamaya alınacak sistem, ardından Türkiye'deki tüm motorlu taşıtlarda devreye alınacak.

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Trafikte yeni dönem: Tüm araçlara takılacak!

TBMM Ulaştırma Komisyonu sözcüsü Mustafa Ilıcalı, projenin Ulaştırma Bakanlığı'nın koordinasyonunda, üniversiteler, İç İşleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün işbirliğinde geliştirildiğini söyledi.

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