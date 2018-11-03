Trafikte bunu yapan yandı! Cezalar peş peşe geliyor

TOKAT’ın Turhal ilçesinde asker uğurlama konvoyunda drift yapan 2 otomobil sürücüsüne toplam 10 bin 20 lira para cezası kesildi. Konya Beyşehir'de de drift yaparken yakalanan iki sürücüye de ceza uygulandı. İstanbul'da ise drift yaparak trafikteki araçları tehlikeye düşürdüğü öne sürülen sürücü yakalanarak trafikten men edildi.

Araçların drift yapmaya başlaması üzerine çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu. Sonrasında terminale polis ekipleri sevk edildi. Polisler drift yapan 60 TG 859 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf Yılmaz’a 5 bin 10 TL, 07 D 4562 plakalı aracın sürücüsü Caner Der’e 5 bin 10 TL  para cezası uyguladı. Ayrıca her iki otomobil 60 gün trafikten men edildi. Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Uçar ise sosyal medya hesabından olayın görüntülerini paylaşarak, "Trafiğe açık alanda güvenliği hiçe sayarak drift atan araç sürücülerine yapılan işlemler ve güvenlik kamerasının kaydettiği videoyu bir uyarı mahiyetinde paylaşıyorum. Asker uğurlaması olduğu anlaşılan sözde eğlenceye kesilen para cezası neredeyse bir bedelli askerlik parası. Düşüncesizce yapılan hareket sonucu kesilen cezaları araçları satsalar zor öderler. Bu tip hareketlerden kaçınalım" dedi. 

  • Güncel 03 Kasım 2018 20:25
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