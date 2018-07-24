Trafik kavgasında travesti dehşet saçmıştı! Sevgilisini de öldürmüş

ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ: Derya Yıldırım tutuklanırken, cumhuriyet savcısı Murat Bağlamaç'ın olayla ilgili hazırladığı iddianame tamamlandı. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Yıldırım için ömür boyu hapis cezası talep edildi. Sanık Yıldırım, iddianamedeki savunmasında, Can Görkem Bayraktar'ın trafikte aracıyla kendisini sıkıştırdığını ileri sürerek şöyle dedi: "Bu nedenle tartıştık ve bana hakaret ederek yoluna devam etti. Aracımı evimin karşısına park ederek evime çıktım. Apartman görevlisi arayarak bu kişinin beni sorduğunu söyledi. Evde bulunan sopayı alarak aşağıya indim. Arabadan elinde bıçakla inip bana saldırdı. Bıçakla başıma vurdu. Boğuşma sırasında bıçak yere düştü. Bıçağı alıp defetmek için rastgele salladım ve bıçakla 5-6 adım kadar onu kovaladım."

