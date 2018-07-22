Toplu tecavüzün şifresi: 'Tatlı yiyecek miyiz? İşte yeni iğrençlikleri

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda yeni bir iğrençlik daha deşifre oldu. Dosyaya giren ses kaydına göre, 'turnike' denilen toplu tecavüz sistemine alınan kızlara toplu tecavüzün şifresinin "tatlı yemek" olduğu belirlendi. İşte iğrenç ayrıntılar...

Toplu tecavüzün şifresi: 'Tatlı yiyecek miyiz? İşte yeni iğrençlikleri

Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturmada örgüt içinde küçük yaştaki kızlara nasıl cinsel istismarda bulunulduğu ve toplu tecavüz olarak adlandırılan ‘turnike’ faaliyetlerinin nasıl gerçekleştiğine dair iğrenç detaylar ortaya çıktı. Yasin Göker’in bir başka örgüt üyesi ile yaptığı görüşmenin tapesine göre, Göker diğer örgüt üyesine “Biz de tatlı yiyecek miyiz?” diye soruyor. Bunun 'turnike sistemi' denilen toplu tecavüzün şifresi olduğu belirlendi. Öte yandan Edirne F Tipi Cezaevi’ne gönderilen Adnan Oktar’ın gözlem odasına konulduğu öğrenildi. Bu odalar 7 gün 24 saat kameraya kaydediliyor.

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Toplu tecavüzün şifresi: 'Tatlı yiyecek miyiz? İşte yeni iğrençlikleri

Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma dosyasında yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Perşembe günü aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 168 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan bu şüphelilerin arasında Varlıbaş İnşaat Danışmanlık’ın sahibi iş adamı Rasim Coşkun Varlıbaş da bulunuyor. Dosyada Varlıbaş’ın örgüt üyesi kardeş grubu içerisinde yer aldığı, inşaat ve internetten satış işleri ile örgüte kaynak sağlayan örgüt üyesi ve erkek kardeşlerden olduğu anlatıldı.

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Toplu tecavüzün şifresi: 'Tatlı yiyecek miyiz? İşte yeni iğrençlikleri

Müşteki H.A. ifadesinde 17 yaşında olduğu dönemde örgüt üyesi Mustafa Umut Işık tarafından kandırılarak zorla tecavüze uğradığını, bu şekilde tehdit ve şantajla kendisini örgüte ait evlere götürdüğünü, bu evlerde örgüt üyesi şahıslarca kendisine tecavüz edildiğini, bunlardan birinin de Coşkun Varlıbaş olduğunu söyledi.Ü.K. ifadesinde örgüt üyeleri Coşkun Varlıbaş ve Levent Denizoğlu’nun suç tarihinde 9-10 yaşlarında olan S.V. isimli kız çocuğunu örgüt lideri Adnan Oktar’a getirdikleri ve örgüt lideri Adnan Oktar tarafından bu kız çocuğunun taciz edildiğinin beyan edildiği anlatıldı. (Foto: Coşkun Varlıbaş)

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Toplu tecavüzün şifresi: 'Tatlı yiyecek miyiz? İşte yeni iğrençlikleri

BİZDE TATLI YİYECEK MİYİZ?.. Dosyada örgütün Rusya sorumlusunun şüpheli Yasin Göker olduğu belirtildi. Yasin Göker’in bir başka örgüt üyesi ile yaptığı görüşmenin tapesine yer verildi. Göker’in diğer örgüt üyesine “Biz de tatlı yiyecek miyiz?” diye soruyor. Müşteki ifadelerine göre bu ifade ile konuşmada adı geçen kızın Turnikeye sokulup sokulmayacağı soruluyor. (Foto: Yasin Göker)

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