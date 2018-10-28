Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin bebeklerinin cinsiyeti

Check up kontrollerinde müjdeli haberi alan Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

13 Şubat 2017’de Los Angeles’ta evlenen Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, çifti check up kontrolleri için hastaneye gittiğinde bebekleri olacağı haberini almışlardı. Çift, 12 hafta hamilelik durumunu en yakınlarına dahi söylememe kararı almıştı.