Tolga Çevik'in Tolgshow'u yine kahkahaya boğacak!

Her hafta izleyicileri kahkahaya boğan, ekranların en eğlenceli programlarından biri olan TOLGSHOW'un bu haftaki konuğu TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinin güzel başrol oyuncusu Alina Boz olacak. Oyunculuğu ile ilgili Tolga Çevik'in de takdirini alan Boz, bu bölümde izleyiciye; oyunculuğa başlamasının tamamen tesadüf olduğunu, 9 yaşındayken gittiği bir AVM’de karşısına çıkan Noel Baba kıyafetli kişinin, “Sen oyuncu olmalısın” dediğini, bu tavsiye üzerine ailesinin kendisini bir ajansa kaydettirdiğini anlatacak.