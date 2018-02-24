TOKİ'nin kulekolları Mehmetçik'e 'zırh' oldu

TOKİ'nin Gaziantep-Kilis sınır hattında inşa ettiği 22 kulekol, terör örgütlerinin saldırılarına geçit vermiyor.

TOKİ'nin Suriye ve İran sınırını kapsayan "Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi" kapsamındaki çalışmaları hızla devam ediyor. Yasa dışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve teröristlerin sızmasına karşı fiziksel engel oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, güvenlik duvarının yanı sıra Gaziantep-Kilis sınır hattında 22 kulekol inşa edildi.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen özel üretim güçlendirilmiş beton duvarıyla Türk askerine zırh olan kulekolların dayanıklılığı, teröristlerce güdümlü füze ve roketatarla düzenlenen saldırılarla da ortaya çıktı. Teröristlerin güdümlü füze ile yaptığı saldırıda isabet alan bir kulekolun duvarında küçük çapta hasar oluştu. Bu anlar ise görüntülere yansıdı.

Kulekolların tamamının Türk firmaları tarafından inşa edildiğini belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, kulekollarla sınırın daha güvenli hale getirildiğini vurguladı. Kahraman Mehmetçik'in ihtiyaç duyduğu her şeyin kulekol içerisinde yer aldığını ifade eden Turan, "Sınırımızın daha güvenli hale gelmesi için inşa ettiğimiz 15 metre yüksekliğindeki kulekollar zemin ile beraber toplam beş kattan oluşuyor. Gözetleme kulekollarında duş ve silahlık bulunacak, sistem odası olarak tasarlanan alanlar olacak. Üzerinde atış mazgalları ve kurşun geçirmez cam bulunacak." dedi.

  • Güncel 24 Şubat 2018 18:47
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