TOKİ Kayaşehir başvuru şartları örnek daire başvurular ne zaman?

TOKİ'nin İstanbul Kayaşehir'deki 605 dairelik evleri kura yöntemiyle satışa çıktı. TOKİ başvuru şartları neler, kimler TOKİ'den ucuz ev alabilir başvuru şartlar ve gerekli evraklar nelerdir? TOKİ Kayaşehir başvuru sonuçları ne zaman açıklanır. Gereken evraklar neler?

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir'de orta gelirli vatandaşlar için inşa edilen 605 yeni konutun kura yöntemiyle satışa çıkarılmasının ardından örnek dairede basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Turan, ”Kayaşehir'de yatay mimari ve mahalle konsepti ile ürettiğimiz 605 konutumuzu vatandaşlarımıza sunacağız. En düşüğü 160 bin liradan başlayan ve en düşüğü 667 lira taksitle, imkânları ölçüsünde istedikleri konutlara başvuruda bulunabilecekler dedi. TOKİ ev alma başvuru şartları nelerdir, kimler TOKİ'den ev alabilir başvuru şartları ve gerekli belgeler detaylı olarak haberimizde.



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Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin; T.C. vatandaşı olması, Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir), Twitter

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Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),



Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)



Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.), Twitter

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