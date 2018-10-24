Titanik II ilk yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor

2 bin 340 yolcusuyla ilk yolculuğuna çıkan Titanik transatlantiği, 1912'de bir buzdağına çarparak batmış ve 1513 kişi ölmüştü. Titanik'in bir kopyası olacak gemi, 2022 yılında ilk yolculuğunu gerçekleştirecek.

Titanik II ilk yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor

106 yıl önce, 15 Nisan 1912’de New Foundland'ın güneyinde bir buzdağına çarparak batan ve filmlere konu olan Titanik transatlantik gemisinin bir kopyasının geliştirileceği açıklandı. İlk yolculuğuna 2022 yılında çıkacak gemi Titanik II adını alacak. Gemi, aynı orijinal Titanik’teki gibi 2400 yolcu ve 900 mürettebat kapasitesine sahip olacak ve eski geminin yol aldığı rotada ilerleyecek.

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Titanik II ilk yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor

PROJEYLE DALGA GEÇİLDİ Efsaneleşmiş gemi olan Titanik'in kopyasını yapma fikri, sosyal medyada pek hoşnut karşılanmadı. Binlerce kişinin öldüğü Titanik olayını tekrar yaşatmanın amacında olduğunu düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Twitter’da projeyle dalga geçenlerin sayısı, özellikle Time ve USA Today’in duyuru hakkında attıkları tweet’lerden sonra bir hayli arttı.

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Titanik II ilk yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor

Titanik II’nin görevi, orijinal gemiye kıyasla biraz daha zor olacak çünkü kopya gemi yolculuğuna Dubai’den başlayıp orijinal geminin New York’a doğru başlattığı yolculuğun kalkış noktası olan Southampton/Birleşik Krallık’a gidecek.

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Titanik II ilk yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor

Geminin gerçekleştireceği bu uzun yolculuk için biletlerin ne zaman satışa çıkacağı veya ne kadar olacağı hakkında henüz bir bilgi yok.

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