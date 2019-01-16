Tipide mahsur kalanların imdadına paletli ambulansla yetiştiler

Bölgede etkili olan kar, tipi ve fırtına yüzünden özellikle Erzurum-Çat-Bingöl kara yolunun 20 kilometresinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Çat ilçesinden Erzurum istikametine giden çok sayıda otomobil, tır ve yolcu otobüsündeki kişiler yolda mahsur kalarak kurtarılmayı bekledi.

Donma tehlikesi geçiren vatandaşları kurtardılar

Bölgede ihbar üzerine kapalı olan kırsal bir mahalle yolundaki hastayı paletli ambulansla Çat Devlet Hastanesine götüren 112 Acil Servis ekipleri daha sonra kara yolunda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için harekete geçti.

Olumsuz hava koşullarına rağmen araçların mahsur kaldığı bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, vatandaşları alarak paletli ambulansla ilçe merkezine götürdü.

Paletli ambulansla zaman zamanda fırtına ve tipi nedeniyle kapanan yolları da açarak sürücülere yardımcı olan ekipler, donma tehlikesi geçiren çok sayıda vatandaşın hayatını kurtardı.