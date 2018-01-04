Tinerci, otobüsten inmeyince şoförü çileden çıkardı

Geçtiğimiz günlerde son durak olarak Mecidiyeköy otobüs durağına yanaşan özel halk otobüsüne yolcular tamamen indiği sırada bir tinerci bindi. Tinerci otobüsün orta bölümündeki kapının önüne oturarak uzun süre kalkmadı. Otobüsün ortasında oturan tinerciyi fark eden şoför yanına gidip inmesi için ikna etmeye çalıştı. Uzun süre tinerciye dil döken şoför, değnekle korkutup indirmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Yoldan geçen bir vatandaşın şoföre ne olduğunu sorması üzerine şoför, "Tineri çekmiş yatıyor” dedi. Bir müddet daha oturmaya devam eden tinerci sonrasında ise aşağıya inerek gözden kayboldu. Şoförün tinerciyle imtihanı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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