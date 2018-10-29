THY'nin yeni kabin kıyafetleri ilk kez görüntülendi

Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları İstanbul Havalimanı'nın açılış törenine geçen ay tanıtımı yapılan yeni üniformalarıyla katıldı. İstanbul Havalimanı'nın resmi açılışına saatler kalırken, Türk Hava Yolları'nın ( THY) kabin memurları yeni üniformalarıyla göründü.
Kabin memurları checkcheck-in kontuarı önünde poz verdi. Türk kültüründeki birçok klasik detaydan esinlenilerek ortaya çıkarılan yeni üniformaların tasarımı, Milanolu modacı EttoreEttore Bilotta'yaBilotta'ya ait.
Yeni kabin memuru üniformalarına renk olarak bayrak kırmızısı ve antrasit gri renkleri kullanıldı. THY personelinin yeni kıyafetleri geçtiğimiz ay tanıtılmıştı.
Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'denMüşavirliği'den yeni üniformalarla ilgili yapılan açıklamada "İstanbul Boğazı'ndaki akış ve hareketlerden de esinlenilen “FLOW/ AKIŞ" deseni aynı zamanda, Doğu ile Batı'nın kesişme noktası olan İstanbul'un sahip olduğu dinamik enerjiyi de sembolize ediyor" denilmişti.
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