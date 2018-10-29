THY'nin yeni kabin kıyafetleri ilk kez görüntülendi

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'denMüşavirliği'den yeni üniformalarla ilgili yapılan açıklamada "İstanbul Boğazı'ndaki akış ve hareketlerden de esinlenilen “FLOW/ AKIŞ" deseni aynı zamanda, Doğu ile Batı'nın kesişme noktası olan İstanbul'un sahip olduğu dinamik enerjiyi de sembolize ediyor" denilmişti.



