Terörün gölgesi kalktı Birkleyn Mağaraları doldu taştı

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde bulunan ve Antik Çağ'da yerleşim yeri olarak kullanılan Birkleyn Mağaraları, bölgenin terörden temizlenmesi ile birlikte halktan yoğun ilgi görüyor.

Terörün gölgesi kalktı Birkleyn Mağaraları doldu taştı

Bölgede terör olaylarının en yoğun yaşandığı yerlerin başından gelen Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Birkleyn Mağaraları, son yıllarda düzenenlen kapsamlı terör operasyonları ile oluşan huzur ortamıyla gün yüzüne çıktı. İlçeye bağlı Abalı köyü yakınlarında, içerisinden su çıkan tarihi Birkleyn Mağaraları da ziyaretçileri ağırlıyor. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Saklıkent'e benzetilen mağaralar doğal güzelliğiyle büyük ilgi görüyor.

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Terörün gölgesi kalktı Birkleyn Mağaraları doldu taştı

TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORLAR: Başta Diyarbakır ve Bingöl olmak üzere çevre illerden çok sayıda kişi, Birkleyn Mağaraları'na sabahın erken saatinde gelerek, piknik keyfi yapıyor. Bazı kişiler de yüksek kayalıklardan suya atlayıp serinliyor. Ziyaretçiler, Birkleyn Mağaraları'nın çok önemli ve tarihi olduğunu belirterek, çevre düzenlemesi yapılması ve bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

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Terörün gölgesi kalktı Birkleyn Mağaraları doldu taştı

Antik Çağ'da yerleşim yeri olduğu belirtilen Birkleyn Mağaraları'nda yapılan ön kazı incelemelerinde elde edilen kalıntıların ışığında, bölgenin M.Ö. 6000 yılından itibaren kullanıldığı ifade edildi.

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Terörün gölgesi kalktı Birkleyn Mağaraları doldu taştı

Birkleyn Mağaraları'nda birbirine paralel kayalıkların içinde beş mağara yer alıyor. Dicle Nehri'nin doğu kolu olan Dibni Çayı, mağaraların birinden girip diğerinden çıkıyor.

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