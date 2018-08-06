Terörün gölgesi kalktı Birkleyn Mağaraları doldu taştı

TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORLAR: Başta Diyarbakır ve Bingöl olmak üzere çevre illerden çok sayıda kişi, Birkleyn Mağaraları'na sabahın erken saatinde gelerek, piknik keyfi yapıyor. Bazı kişiler de yüksek kayalıklardan suya atlayıp serinliyor. Ziyaretçiler, Birkleyn Mağaraları'nın çok önemli ve tarihi olduğunu belirterek, çevre düzenlemesi yapılması ve bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.