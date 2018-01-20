Teröristlerin korkulu rüyası Ejderler'in başında!

İŞ AŞKI ÖN PLANDA: Askerliğin cesaret, kararlılık ve dayanıklık istediğini anlatan Karlı, şöyle konuştu: “Okulda çok ağır eğitimlerden geçiyorsunuz. Bu işin kadını, erkeği yok. Asker olmayı seçtiyseniz tüm zorlukları göze aldınız demektir. Bunların yanı sıra toplumda genel kanı olarak erkek işi olarak görülen bir işi yapmaya kalkışmak da cesaret ister. Ama inandığım güzel bir söz var; ‘Ömür boyu mutlu olmak istiyorsanız, sevdiğiniz işi yapın’. Sevdiğim, gururla üniformasını taşıdığım, onurlu bir işi yaptığım için de bana asla zor gelmiyor. Bu üniformayı giyince cinsiyetinizden çok iş aşkınız ön plana çıkıyor. Jandarma Teğmen olarak kimi zaman jandarma komutanlığımızın sosyal faaliyetlerine, kimi zaman kadın korucularımıza eğitimine, askerlemizle birlikte yol uygulama faaliyetlerine katılıyorum. Emrimdeki askerlerle zaman zaman kırsal alandaki operasyonlara da katılıyoruz. Terörle mücadeleden sosyal sorumluluk projelerine kadar çok çeşitli faaliyetlerde görev alıyoruz. Jandarmada astsubaylarımızın yanı sıra, çalışmalarımızda en önemli yardımcılarımızdan biri de bölgeyi ve halkı iyi tanıyan güvenlik korucularımız. Mesleki anlamda gelişmeleri için de sürekli eğitim veriyoruz.”



