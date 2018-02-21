Teröristlerden kurtarılan bölgeye Mehmetçik yardımı

TSK ve ÖSO, Kilis ilinin karşısına düşen Suriye topraklarında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Uverkan köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. Zeytin Dalı Harekatı'nda dün öğleden sonra Afrin'in Dayr Savvan köyü kurtarılarak, teröristlerin Afrin'de Kilis'le olan sınır teması kesilmişti İşte Afrin'den gelen son kareler
TSK ve ÖSO, Kilis ilinin karşısına düşen Suriye topraklarında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Uverkan köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. Zeytin Dalı Harekatı'nda dün öğleden sonra Afrin'in Dayr Savvan köyü kurtarılarak, teröristlerin Afrin'de Kilis'le olan sınır teması kesilmişti
TSK ve ÖSO, Kilis ilinin karşısına düşen Suriye topraklarında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Uverkan köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. Zeytin Dalı Harekatı'nda dün öğleden sonra Afrin'in Dayr Savvan köyü kurtarılarak, teröristlerin Afrin'de Kilis'le olan sınır teması kesilmişti İşte Afrin'den gelen son kareler
TSK ve ÖSO, Kilis ilinin karşısına düşen Suriye topraklarında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Uverkan köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. Zeytin Dalı Harekatı'nda dün öğleden sonra Afrin'in Dayr Savvan köyü kurtarılarak, teröristlerin Afrin'de Kilis'le olan sınır teması kesilmişti İşte Afrin'den gelen son kareler
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