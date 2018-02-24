Terör örgütü PKK/YPG'den korkunç tuzak! Köylülere bomba bağladılar

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Maskah köyüne düzenlenen operasyonda, bir depoda çevrelerine mayın ve el yapımı patlayıcı tuzaklanmış halde bulunan 4 köylü, teröristlerin kendilerine yaptığı zulmü anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarınca Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, şehrin kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Maskah köyünün teröristlerden temizlenmesi amacıyla yürütülen operasyonda, YPG/PKK'lı teröristlerce köyde, kapısı el bombasıyla tuzaklanan depoda elleri bağlanarak çevresine mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirilen Nazlı (75) ve Şükrü Osman (90), Hasan Müslim (65) ve Hüseyin Şeh Bekir (64) Mehmetçik tarafından kurtarıldı.

Depodaki düzeneklerin etkisiz hale getirilmesinin ardından askerlerin nezaretinde köyden çıkarılan 4 kişi, daha güvenli bir köye getirildi.

Burada kendilerine kıyafet temin edilerek tüm ihtiyaçları karşılanan köylülerden Şükrü Osman, AA muhabirine, 5 yıl önce köylerini işgal eden YPG/PKK'lı teröristlerden birçoğunun, Türk askerlerinin geldiğini görünce kaçtığını söyledi.

Teröristlerin kaçarken kendisi, eşi, eşinin kardeşi ve bir yakınlarını depoya hapsettiklerini vurgulayan Osman, "Elimizi bağladıktan sonra etrafımıza patlayıcılar yerleştirdiler. Akşama doğru Türk askeri geldi ve bizi kurtardı. Bize yemek verdiler. Sonra da buraya getirdiler. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

  • Güncel 24 Şubat 2018 18:03
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Terör örgütü PKK/YPG'den korkunç tuzak! Köylülere bomba bağladılar videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro