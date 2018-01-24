Terör örgütü PKK/PYD'nin 'KORAL' korkusu

Terör örgütü PKK/PYD'nin 'KORAL' korkusu

Türk mühendislerin TSK için ürettiği 'KORAL' Kara Konuşlu Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz (Kara SOJ) sistemi Suriye sınırına konuşlandırıldı. 100 kilometre çaplı bir alanda bütün radar, uçak, tank ve helikopterleri körleştiren KORAL, Zeytin Dalı harekatının ardından sınıra yerleştirilmesi operasyon için büyük önem taşıyor. Harekatta yüzde 70-75 oranında milli ve yerli mühimmat kullanılıyor.

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Terör örgütü PKK/PYD'nin 'KORAL' korkusu

KORAL, hedef ülke radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlıyor. Dünyada az sayıda ülkede var olan teknoloji, Türkiye'nin elektronik harp sektöründe geleceği konum için büyük önem taşıyor.

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Terör örgütü PKK/PYD'nin 'KORAL' korkusu

İşte kör eden 'KORAL'ın özellikleri: Jammer sistemi KORAL, "geniş frekans yön kapsama" kabiliyeti ile geniş bir alanı kontrol altına alarak uçak, tank ve helikopterlerin yön bulma yeteneklerini karıştırabiliyor.

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Terör örgütü PKK/PYD'nin 'KORAL' korkusu

KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, askeri taktik araçlara entegre edilen ve geniş bir frekans bandında çalışan Elektronik Destek Sistemi (KORAL ED) ile Elektronik Taarruz Sistemi'nden (KORAL ET) oluşuyor.

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