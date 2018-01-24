Terör örgütü PKK/PYD'nin 'KORAL' korkusu

Türk mühendislerin TSK için ürettiği 'KORAL' Kara Konuşlu Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz (Kara SOJ) sistemi Suriye sınırına konuşlandırıldı. 100 kilometre çaplı bir alanda bütün radar, uçak, tank ve helikopterleri körleştiren KORAL, Zeytin Dalı harekatının ardından sınıra yerleştirilmesi operasyon için büyük önem taşıyor. Harekatta yüzde 70-75 oranında milli ve yerli mühimmat kullanılıyor.

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KORAL, hedef ülke radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlıyor. Dünyada az sayıda ülkede var olan teknoloji, Türkiye'nin elektronik harp sektöründe geleceği konum için büyük önem taşıyor.



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İşte kör eden 'KORAL'ın özellikleri: Jammer sistemi KORAL, "geniş frekans yön kapsama" kabiliyeti ile geniş bir alanı kontrol altına alarak uçak, tank ve helikopterlerin yön bulma yeteneklerini karıştırabiliyor. Twitter

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