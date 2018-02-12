Tepkiler çığ gibi! Kim Kardashian Kars’ta olay oldu

Ünlü ABD'li yıldız Kim Kardashian'ın dedelerinin Kars ve Erzurum’da yaşadığının ileri sürülmesine Kars Karakale köylüleri tepki gösterdi.

Ünlü ABD'li yıldız Kim Kardashian'ın dedelerinin Kars ve Erzurum’da yaşadığının ileri sürülmesine Kars Karakale köylüleri tepki gösterdi. Son günlerde tekrar gündeme gelen ve Kars Karakaleli olduğu ileri sürülen Kardashian, yöre halkını kızdırdı. Her yıl kaynatıp kaynatıp Kim Kardashian’ı önlerine getirdiklerini ifade eden Karakale köylüleri, Kardashian’ın dedelerinin köylerinde yaşadığına inanmadıklarını belirttiler.

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''ONU KABULLENMİYORUZ'': İngiliz Daily Mail gazetesi yaptığı bir araştırmada ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın soyağacını ortaya çıkarılmasının kendileri için bir şey ifade etmediğini belirten köylüler, “Kim Kardashian’ın buralı olabilmesi için önce insanın soy kütüğünü bilmesi gerekir. Bu topraklarda birçok insanlar yaşamış olabilir. Ama insanın önce vatanı, doğduğu yerdir. Yaşadığı yerdir, öldüğü yerdir. Kim Kardashian, ne burada doğmuş, ne burada yaşamış, ne burada ölmüştür, bu boş yalan bir sözdür. Hiç kendisini yormasın, o buralı olamaz, biz kesinlikle onu kabullenmiyoruz. O bizim köyümüz değildir” dedi.

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Muammer Çopur’un Kardashian’ın 4 kuşak öncesinden kuzeni olduğu söylemlerini doğrulamayan Ercan Ulunyege, Çopur’un genç olduğunu ve Kardashian’ın hoşuna gitmiş olabileceğini ve ondan böyle bir cümle kullandığını söyledi. Twitter

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