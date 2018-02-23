Tepki yağmıştı: Harekete geçildi!

Misafir 23 Şubat 2018 22:30 İnsanların acısını kendilerine eğlence malzemesi yapmaları çok büyük bir ayıp...Oluşan suçlama bununla ilgili olmalıdır!Yoksa kürt insanıyla dalga geçilmiş demek bölücülük olur...Çünkü taklidi yapan da bir kürt!