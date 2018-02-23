Tepki yağmıştı: Harekete geçildi!

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İnsanların Acıları ile Dalga Geçen Sağlık Çalışanları" isimli videoda yer alan, Adıyaman'da bir grup sağlık çalışanının gittikleri taziyede ağlayan cenaze yakınını taklit ettikleri olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünün inceleme başlattığı bildirildi.

Açıklamada, video kaydının 10 Şubat gecesi 112 istasyonunda dinlenme esnasında çekildiği ve 19 Şubat'ta sosyal medyada paylaşıldığının anlaşıldığı belirtildi. 

Paylaşımda bulunan görevlilerle ilgili valilik onayı ile disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edilen açıklamada, görevlilere, 23 Şubat tarihinde görevlerinden uzaklaştırma tedbiri uygulandığı bilgisi paylaşıldı. 

  • Güncel 23 Şubat 2018 21:18
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Şubat 2018 22:30 İnsanların acısını kendilerine eğlence malzemesi yapmaları çok büyük bir ayıp...Oluşan suçlama bununla ilgili olmalıdır!Yoksa kürt insanıyla dalga geçilmiş demek bölücülük olur...Çünkü taklidi yapan da bir kürt!

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