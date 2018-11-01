TEM Daire Başkanı Aslan'ın infaza götürüldüğü anların görüntüleri

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında cuntacılar tarafından başından vurularak yaralanan Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan ile şehit edilen koruması Hasan Gülhan'ın alıkonulmaları ve infaza götürüldükleri anın görüntüleri ortaya çıktı.

AA muhabirinin ulaştığı yeni görüntülere göre darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayan sanık eski albay Erkan Öktem, beraberindeki darbecilerle Aslan ile Gülhan'ı elleri ve gözleri bağlı şekilde infaza götürüyor.

Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahının olay gününe ait güvenlik kamera kayıtlarına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu ve yeni görüntüler, davanın görüldüğü Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kamera kayıtlarında, olay tarihinde dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin özel kalem müdürü olarak görev yapan Öktem'in cunta faaliyetlerini 16 Temmuz sabahına kadar yönettiği görülüyor.

Bilirkişiler, TEM Başkanı Aslan, şehit edilen koruması Gülhan ile alıkonulan şoförü polis memuru Hüseyin Uğur İşçi için ayrı bir klasör açtı.

Buna göre Aslan 15 Temmuz'da Ankara'da yaşanan askeri hareketlilik hakkında bilgi almak için geldiği Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki karargahına saat 22.16'da makam aracıyla giriş yapıyor.