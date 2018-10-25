Televizyon tarihinde yok böyle itiraf! Ablamla kocam bir oldu...

Sunuculuğunu Nur Viral'in yaptığı ve haftaiçi hergün Beyaz TV'de farklı konuların işlendiği Hayatta Her Şey Var programına bugün 'bu kadar da olmaz' dedirten bir itiraf damga vurdu. Adını vermek istemeyen izleyicinin anlattıkları ekran başındakileri ve stüdyodakileri şok etti, ağızları açık bıraktı.
Perşembe günleri Evlilik Terapistti Selin Karacehennem ile itirafların ve ilişkilerdeki sorunların masaya yatırıldığı canlı yayına bağlanan ve ben de size içimi dökmek, dertlerimi paylaşmak istiyorum diyen kadının feryatları stüdyoyu çınlattı.
PEKİ NE OLDU: Gözyaşlarına hakim olamayan genç kadın şunları anlattı;
2 abla kardeş büyüdük biz. Benim başıma gelen her şey ablamın bana destek olmadığı için başıma geldi. 28 yaşındayım 2 çocuğum var. Ablamın en yakın arkadaşı tarafından defalarca tecavüze uğradım. Bunu ablama anlattım o da konuyu sürekli kapattı. Babama söyleme hasta olur, ölür diyerek beni sindirdi.
TECAVÜZCÜSÜ İLE AYNI EVDE... O adamla, bana tecavüz eden adamla aynı evde yaşamak zorunda kaldım. Evde gizlice doğum yaptım ablam kızımı elindem aldı götürdü. Ben daha 15 yaşındaydım. Ablam babama söyleme sakın ölür diyerek beni hep susturdu.
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