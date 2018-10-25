Televizyon tarihinde yok böyle itiraf! Ablamla kocam bir oldu...

PEKİ NE OLDU: Gözyaşlarına hakim olamayan genç kadın şunları anlattı;

2 abla kardeş büyüdük biz. Benim başıma gelen her şey ablamın bana destek olmadığı için başıma geldi. 28 yaşındayım 2 çocuğum var. Ablamın en yakın arkadaşı tarafından defalarca tecavüze uğradım. Bunu ablama anlattım o da konuyu sürekli kapattı. Babama söyleme hasta olur, ölür diyerek beni sindirdi.